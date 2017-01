BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

“Hay que dar un debate sobre la edad”

“La edad es un tema que tenemos que debatir, para pensar qué país y qué provincia queremos. No solo pensar en particularidades sino en todo”, analizó.

Así lo indicó la senadora bonaerense de Cambiemos Lorena Petrovich sobre la iniciativa del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad a 14 años

La senadora bonaerense de Cambiemos Lorena Petrovich se refirió a la iniciativa del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y consideró que “es un debate que hay que dar”.



“Va a ser un año de debate sobre este tema, pero personalmente pienso que hay dos factores fundamentales que no están funcionando y necesitan modificaciones: las leyes y la Justicia”, opinó. Advirtió que no hay que tener “más jueces garantistas que tengan la puerta giratoria y hagan que los que estén presos por no poder salir de casa por miedo sea la gente”. Además, opinó que muchas leyes “necesitan actualizaciones y pequeñas modificaciones”.



“La edad es un tema que tenemos que debatir, para pensar qué país y qué provincia queremos. No hay que proyectar por particularidades sino por un todo”, analizó Petrovich.



Por otra parte, aseguró que tiene “la mirada puesta en las víctimas” porque son “quienes mejor pueden decirnos qué es lo que está fallando”. “Es un debate que tenemos que darnos. La edad puede ser un factor importante pero con jueces garantistas no vamos a salir adelante, es un conjunto”, finalizó.



