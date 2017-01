BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

Arriete respaldó la propuesta y apuntó a “proteger a las víctimas”

“Acá se está trabajando es un concepto de prevención general”, sostuvo Arriete, defendiendo la baja en la edad de imputabilidad.

El concejal macrista de Almirante Brown y dirigente cercano a Patricia Bullrich defendió la intención del Gobierno nacional de bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad de los menores que cometan delitos.

El apoderado del partido Unión por la Libertad y concejal de Cambiemos de Almirante Brown, Julio Arriete, se mostró a favor de abrir el debate de la edad de imputabilidad como propuso el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.



“Acá se está trabajando es un concepto de prevención general”, sostuvo Arriete en diálogo con Info Región, y aeñaló que “tiene que ver con que hay muchos delitos que son cometidos por menores y lo que se trata de hacer es proteger a la gente que es víctima”.



Aclaró que “esto no va a solucionar la vida de los chicos, esto no apunta a eso, porque para encauzar la vida de los chicos hay otra serie de medidas, institutos y recursos que el Estado ponga”.



Asimismo, el concejal defendió que los menores de 16 años “accedan a un proceso penal y que sean susceptibles de la aplicación de la pena, entre ellas la privación de la libertad, sobre todo con los delitos más graves”. “No es un invento argentino esto, porque en los países de la región la edad de imputabilidad es mucho más baja y creo que solamente Brasil es a los 18 años, el resto es del 14 para abajo”, subrayó Arriete.



Críticas. Con respecto a la polémica generada y las voces en contra de esta iniciativa, el edil sostuvo que lo “asombra” que figuras como Margarita Stolbizer o la misma Iglesia Católica “critican la iniciativa poniendo foco en el supuesto daño social a los chicos, cosa que es inexacta”.



“Acá el foco del problema es proteger a la gente que es víctima de delitos gravísimos cometidos por menores, y me parecen ridículas las declaraciones de Stolbizer hablando de demagogia y no sé cuántas estupideces”, disparó y retrucó: “Me gustaría que les dijese eso a las cientos de víctimas de delitos gravísimos de menores a ver qué piensan”.



En cuanto a la situación de inseguridad actual, señaló que “es lo mismo que se ve desde hace 10 años y era hora que este tema se discuta, lo que pasa es que siempre hubo en esta sociedad un prejuicio o una idea de que esa tema era intocable”.



PR de la Redacción de Info Región