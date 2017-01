DE CARA A LAS ELECCIONES

Vidal encabezó un acto en Tigre.

La Gobernadora dejó inaugurado un puente en El Talar. Se espera que la mandataria intensifique las visitas a distintos partidos bonaerenses, en el marco de la próxima campaña electoral.

El viernes se oficializó la prórroga a la Emergencia de Seguridad en la provincia de Buenos Aires y esta semana comenzó una serie de actividades, con vistas a las elecciones de este año, en las que Cambiemos apuesta a fortalecer su impronta en territorio bonaerense.



Martía Eugenia Vidal encabezó este lunes un acto en el que dejó inaugurado el puente “El Taurita” en El Talar, partido de Tigre.



De la ceremonia en territorio massista participaron también el vicegobernador Daniel Salvador; los subsecretarios de Asuntos Municipales, Alex Campbell; y de Infraestructura Hidráulica, Rodrigo Silvosa; el intendente de Tigre, Julio Zamora; el jefe comunal de San Fernando, Luis Andreotti; y dirigentes locales.



De cara a las elecciones, Cambiemos apuesta a fortalecerse en territorio bonaerense, especialmente en aquellos partidos que son liderados por dirigentes del Frente Renovador y el Frente para la Victoria.



Prórroga de la Emergencia en Seguridad. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó la semana pasada la prórroga por un año de la Emergencia en Seguridad, que prescribía el próximo 26 de enero.



La emergencia faculta al ministro Cristian Ritondo a fijar y configurar el sistema de seguridad, así como también a reconvertir las misiones, jurisprudencias y labores de la Policía. Además, le da al Ministerio la capacidad para decidir en las contrataciones de los servicios y en la ejecución de obras bajo procedimientos de excepción. La normativa precisa, también, que los ministerios de Seguridad y de Justicia deberán dar cuenta de su actuación a los Organismos de la Constitución que no hayan intervenido previamente, conforme a la legislación vigente.



Traspaso de fondos. En la previa al acto en Tigre, Vidal volvió a defender el traspaso de fondos de Nación. "La Nación también transfirió fondos a las demás provincias. No de esta magnitud, pero esta transferencia es la mitad de lo que debería transferirse, porque teníamos el Fondo del Conurbano para saldar estas diferencias y luego, fue congelado”, sostuvo, al tiempo que aclaró: “Hoy no hay una sola provincia que reciba la mitad de lo que aporta, como es nuestro caso. Aportamos un 40 por ciento del PBI de todo el país y recibimos un 18 por ciento, todas las provincias reciben más de lo que ponen".



“En realidad son fondos que ya se gastaron el año pasado para pagar los sueldos de diciembre y aguinaldos del 2015. Son adelantos que el Gobierno Nacional nos dio y también sirvieron para los municipios de diferentes partidos políticos", concluyó.