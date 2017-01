PRIMERA C

Galeano asumió el “desafío de ingresar al Reducido”

El Azul transita su primera semana de entrenamientos. (Foto: Prensa San Martín).

El entrenador de San Martín explicó que buscarán acercarse a las primeras colocaciones del campeonato para pelear por la segunda plaza de ascenso a la Primera B. “Si sabemos a lo que jugamos con y sin pelota, podemos alcanzar el objetivo”, señaló.

San Martín de Burzaco inició el martes la pretemporada con la cabeza puesta en revertir su mal presente en el torneo de la Primera C, que lo ubica en la anteúltima posición con 17 puntos, a uno por encima del que ocupa el fondo de la tabla, Dock Sud. Además el equipo comenzó un nuevo ciclo bajo el mando de Diego Galeano, quien llegó a Burzaco para cumplir su segunda etapa luego de sentarse en el banco de suplentes durante la temporada 2012/2013.



“Somos un cuerpo técnico joven con hambre de gloria, que no vino de paso a Burzaco, vamos a entregar lo mejor de nosotros con trabajo, dedicación y profesionalismo para tratar de conseguir los objetivos y ser protagonistas de local y visitante”, expresó el flamante entrenador, en charla con la prensa del Azul.



Los objetivos



Con una escaza cosecha de unidades en la primera parte del campeonato, el equipo de Burzaco deberá recuperarse a costa de triunfos y empezar a descontar la distancia que los separan de las posiciones del octogonal (se colocan a nueve puntos de San Miguel, el último en hacerse con la plaza de reducido).



En ese sentido, el técnico puntualizó las ideas que tiene para el desarrollo del certamen: “Quiero que mis equipos tengan una salida limpia, que sean siempre protagonistas con la tenencia de pelota en campo rival, presionar alto y vamos por eso. Si sabemos a lo que jugamos con y sin pelota, alcanzaremos el objetivo”.



“Hay muy buenos jugadores en todas las líneas, el Ruso (Federico) Scurnik te da mucha seguridad debajo de los tres palos, en la defensa hay buenos jugadores como (Nahuel) Benavente, (Martín) Aritto, Santiago Barrionuevo, nos faltaría un central por derecha, eso sería el primer refuerzo. En el mediocampo también tenemos buen material, con (Jorge) Coria y los hermanos (Daniel y Héctor) Cardozo. En la delantera estoy muy conforme, no obstante, si no lo estuviera tenemos dos refuerzos no más, aparte de todo el lío que hay en AFA, que primero debe resolverse eso”, continuó.



La pretemporada



Durante esta semana el plantel de San Martín estará entrenando en el Francisco Boga, en la continuidad todavía no está definido el escenario donde intensificarán los trabajos, consecuente con las indefiniciones económicas que existen en la relación club con la Asociación del fútbol Argentino.



“Nos gustaría convivir concentrados entre cinco y siete días, porque así uno trata de conocer mejor a los jugadores, lo que les gusta, además se puede trabajar en dos o tres turnos. Me gustaría viajar pero entiendo el presente económico, nos tendremos que acomodar a lo que la comisión pueda brindar. Donde terminemos llevando a cabo los trabajos daremos lo mejor, no es excusa”, concluyó Galeano.



LNR de la Redacción de Info Región.