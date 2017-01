BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

Pacífico planteó que la edad de imputabilidad “es un debate que hay que dar”

Pacífico también defendió el traspaso de 25 mil millones de pesos de Nación a Provincia.

El senador bonaerense por Cambiemos reclamó, no obstante, que la discusión sea "despojada de connotaciones electoralistas y oportunistas”. Destacó, además, el giro de 25 mil millones de pesos de Nación a Provincia.

En diálogo con Info Región, el también titular de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta provincial sostuvo que la reforma del régimen penal juvenil “es un debate que hay que dar pero no sin despojarlo de connotaciones electoralistas y oportunistas”.



Instó, en este punto, a “escuchar a los expertos y ver como países desarrollados resolvieron esta cuestión”. No obstante, advirtió que “si la iniciativa termina sólo en algo punitivo es algo parcial y no resuelve el problema”.



Emergencia. Por otra parte, valoró la prórroga por un año de la Emergencia en Seguridad en la provincia de Buenos Aires. “Está claro que la seguridad es una prioridad para el Gobierno y una necesidad para todos los bonaerenses”, subrayó.



Recalcó que “la Emergencia le va a brindar al Ejecutivo, tanto al ministro de Seguridad (Cristián Ritondo) como al de Justicia (Gustavo Ferrari), más facultades para poder resolver en tiempo útil las contrataciones, adquisiciones y servicios que son necesarios para dotar a las fuerzas policiales y penitenciarias”.



Fondos de Nación a Provincia. Pacífico, por último, destacó el envío de 25 mil millones de pesos de Nación a Provincia ya que “corresponde a una necesidad de financiamiento”.



Aclaró, sin embargo, que “lo que giró Nación es el 50 por ciento de lo que le correspondería si el Fondo de Conurbano no hubiera quedado congelado en 650 millones de pesos”.



Ponderó, asimismo, que estos fondos “no se lo dan a Buenos Aires en desmedro de las otras provincias” y consideró que “se comienza a hacer justicia”.



WGS de la Redacción de Info Región.