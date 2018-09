Brown se medirá con Los Andes en Adrogué

Brown de Adrogué y Los Andes protagonizaran un duelo con realidades distintas. Este domingo, desde las 11, el Lorenzo Arandilla será escenario de un cruce por la cuarta fecha del Nacional B, en el que ambos pelearán por los tres puntos que los ayuden en sus respectivas realidades.

Desde el sector del dueño de casa, vienen de caer 3-1 ante Atlético Rafaela como visitante, no obstante consiguieron dos victorias en el comienzo y además celebraron la conquista histórica como es la clasificación a los cuartos de final de Copa Argentina al superar a Independiente.

Por su parte, el Milrayitas acumular tres derrotas consecutivas y sufrió el cambio de cuerpo técnico posterior a la segunda fecha en la cuál, con la victoria de Quilmes, desembocó en la salida de Gabriel Lobos y la consecuente llegada de Aníbal Biggeri. Si bien el ex Atlanta debutó con un tropezón, ahora buscará sumar los primeros puntos y dar el envión para una racha positiva.

Una fortaleza

El Tricolor no debe sentir el golpe que recibió ante la Crema. El arranque (conquistas ante Guillermo Brown de Puerto Madryn y Olimpo) y la victoria por Copa Argentina, fueron buen premio para un equipo en formación, por lo que ahora intentarán dejar atrás el asterisco negativo y sumar su segundo triunfo consecutivo en el Arandilla.

En cuanto al equipo, aún no hay confirmaciones pero se sabe que Ignacio Bogino no podrá ser tenido en cuenta, por la expulsión recibida en Santa Fe. De esa manera, quien se encamina para acompañar en la zaga a Enzo Ortíz es Emir Faccioli que, no debutó oficialmente, aunque estuvo en el banco.

Otra de las alternativas, de no llegar el ex All Boys, es correr a Ignacio Liporace al centro y dejar a Alberto Stegman por la banda izquierda. Además, se aguarda por el retorno al once de Marcelo Lamas, que podría ocupar el espacio de Adrián Maidana.

Con urgencias

Los de Lomas de Zamora sufrieron una serie de imprevistos en el comienzo de la competencia que hicieron cambiar el panorama para el futuro. Las dos derrotas, con Independiente Rivadavia de Mendoza y Quilmes, determinaron la salida de Lobos, lo que golpeó en el grupo recientemente conformado, pese a la rápida asistencia de Biggeri sentándose en el banco.

El debut de quien cumple su segundo ciclo en el club no fue el esperado, asimismo apuntarán al trabajo para sumar, algo que no consiguieron hasta el momento y los acerca cada vez más a la zona del descenso.

En cuanto al once se esperan modificaciones, Gastón Guruceaga se perderá otro partido por molestias físicas, por lo que Guillermo Pereira se apunta como el reemplazante a partir de la elección del cuerpo técnico. En el ataque compartirían dupla Maximiliao Quinteros y Fabricio Lencia, a la vez que Sergio Sagarzazú se volvió a ganar un espacio desde el inicio.