Los Pumas sufrieron un duro revés en Salta

El conjunto nacional no logró mantener la distancia y perdió 45-34 frente a Australia en el cierre del Rugby Championship.

Los Pumas tuvieron un rendimiento irregular y eso les costó la victoria en su enfrentamiento en Salta ante Australia, es que el equipo oceánico se impuso 45-34 luego de terminar la primera parte 31-7 abajo, por lo que consiguieron una remontada dolorosa en lo que fue un partido que marcó la última fecha del Rugby Championship, que tuvo como escenario el estadio Padre Martearena de Salta.

Con ese marcador, los conducidos por Mario Ledesma finalizaron en el cuarto lugar luego de cosechar dos victorias, ante Sudáfrica y en su visita a los australianos.

El partido

La imagen del equipo quedó partida en dos. Analizar lo que fue el primer tiempo de Los Pumas quedará muy lejos de su caída en el complemento. Tal vez lo mejor de los argentinos en el certamen se vio en esa etapa inicial en el estadio Padre Martearena de Salta, aunque la remontada australiana golpeó fuerte y opacó un funcionamiento que se diluyó sólo en un par de minutos dentro de un partido.

De arranque nomas el conjunto local pasó al frente con dos tries, es que Pablo Matera y Emiliano Boffelli aterrizaron en el ingoal de los oceánicos antes de los cuatro minutos de juego, por lo que se anticipaba una noche histórica en el norte argentino.

Como si fuera poco la clase que estaba dando el equipo dentro del campo, con porcentajes altos de posesión y un andar parejo, sólido y sin dificultades, Matías Orlando y Santiago González Iglesias ampliaron esa distancia en el marcador con otros dos tries, los cuales sirvieron para evidenciar lo que estaba pasando entre un elenco y otro.

Reanudadas las acciones comenzó la debacle del local. Porque el rival también juega y en gran nivel, porque la fortaleza mental estuvo una vez más en disputa para los Pumas y tal vez, también porque rápidamente esa distancia de 31-7 quedó reducida, sobre los 11 de la segunda mitad, a un 31-28 que contribuyó a acumular dudas en el grupo albiceleste.

Los tries de Rodda, Folau y Haylett-Petty sirvieron para encaminar la remontada de los Wallabies, que salieron con otra cara en la etapa final, además de presentar modificaciones claves en su andamiaje.

Finalmente, ese recorte en los números no sólo avisó que Australia estaba en partido sino también dejó en claro que Argentina no iba a aguantar la presión de un equipo que quería y podía remontar el partido. Lo mental jugó un papel vital, por lo que los tries de Hooper y nuevamente Haylett-Petty, hicieron el resto y decretaron la victoria para la visita.

El balance

Las cosas pintaban diferente en el arranque del trámite que se desarrolló en Salta. Un triunfo le hubieses dado el tercer puesto a los argentinos que debieron conformarse con el cuarto escalón, aunque en las perlas positivas de un certamen irregular quedarán los triunfos con Sudáfrica en casa y la victoria a domicilio frente a Australia.

En conclusión, los de Ledesma tendrán que seguir trabajando en las falencias que marca el convencimiento y acentuar la faceta mental para acercarse cada vez más a la élite del rugby mundial.