Biggeri: “Vamos a trabajar para encontrar una mejor versión”

Fue autocrítico, aunque reconoció buenos pasajes de fútbol en el equipo que viene de caer 1-0 con Nueva Chicago. El entrenador de Los Andes, Aníbal Biggeri, destacó “la reacción” del equipo y aseguró que trabajarán para tener una “mejor versión”.

Los Andes transita una semana de trabajo, de cara a la reanudación del torneo que será en dos semanas ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, cuando lo reciban en el Eduardo Gallardón por la fecha 7 del Nacional B.

En seis fechas, Los Andes cosechó un punto, producto del empate como local ante Ferro. Al equipo le falta contundencia y precisión. “Es una de las causas de este presente. Nos preocupa, pero si no generamos me inquietaría más. El equipo va mejorando, vamos a trabajar para encontrar otra mejor versión y buscando levantar todas las fechas”, concluyó Biggeri, en diálogo con Info Región.

Último compromiso

El elenco de Aníbal Biggeri viene golpeado ya que aún no ganó en el certamen y la última presentación fue una derrota ante Nueva Chicago. “Hemos jugado contra el puntero en su casa. Hicimos un primer tiempo muy malo, después levantamos mucho en el complemento y los arrinconamos en un arco. La pelota no entró pero rescato la reacción del equipo”, destacó el entrenador. “Cuando uno está mal, las situaciones no salen. Contamos con varias llegadas y no convertimos”, apuntó.

El Milrayitas tendrá dos semanas de trabajo como consecuencia del parate de las actividades a partir de la fecha FIFA. El plantel entrena pensando en la vuelta a las canchas y la urgencia de conseguir un triunfo. “No me puedo excusar en no ligar. Debemos seguir trabajando, éste es el camino”, apostó Biggeri.

El entrenador destacó la “reacción” del equipo en el choque ante Nueva Chicago, al tiempo que reconoció que a Los Andes le tocaron “partidos difíciles”. “Siempre un triunfo es punto de partida, te permite trabajar más tranquilo. Sumar trabajos y fútbol es bueno, por eso estos 15 días ayudan. Buscaremos cuanto antes los tres puntos, estos chicos cuentan con mucha voluntad y trabajan muy fuerte, ojalá se nos dé la levantada porque realmente lo necesitan”, reflexionó.