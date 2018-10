Día de la Madre: En la región se vendió hasta un 15% menos

Las ventas por el Día de la Madre en la Región estuvieron en sintonía con el derrumbe de 13,3 por ciento, estimado a nivel nacional por la Conferederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Estiman que la caída fue de entre el 10 y el 15 por ciento.

En diálogo con Info Región, referentes de las Cámaras de Comercio de Lomas de Zamora y de Almirante Brown advirtieron que “en el mejor de los casos se esperaba igualar lo que se vendió el año pasado, pero ni siquiera eso se pudo”. “Se vendió entre un 10 y un 15 por ciento menos que el año pasado. Lo peor es que más allá de las expectativas, no se esperaba otra cosa. La gente cada mes paga los impuestos, compra la comida y ese resto lo usa para un regalo, para el cual elijen cosas más baratas”, afirmó Alberto Kahale, de Lomas.

En este sentido, sostuvo que “hubiera sido excelente igualar las ventas del año pasado” y que “ya incluso no se piensa en mejorarlas”. “Estamos preocupados porque no hay señales de que la cosa cambie de acá a fin de año. Hasta que no se cambie el modelo económico y se fomente el mercado interno no vamos a salir adelante”, lamentó.

En Almirante Brown el panorama no es distinto. El referente de la Cámara local, Horacio Salgueiro, sostuvo que “los números no son alentadores de ninguna manera” y que “estuvieron muy por debajo de lo vendido el año pasado”. “Hay fechas que son importantes en el año para poder hacer alguna diferencia y el Día de la Madre es uno, pero lamentablemente el panorama no mejoró y todo indicaría que no va a ser así”, señaló.

Explicó que “marroquinería y zapatos, por ejemplo, tienen como rubros clave esta fecha y Navidad”. “Ya el primero lo perdieron…”, afirmó Salgueiro. Kahale apuntó que “florerías, zapaterías y marroquinerías son rubros claves y este año bajaron mucho; incluso la electrónica cayó, que siempre son un producto clave”.

Datos de la CAME