“Tenemos la mente puesta en Mitre”, señaló Sosa

Temperley se pone a punto para meter la cabeza en el Nacional B. Luego de una semana agitada con la clasificación a la próxima fase de la Copa Argentina, el Celeste se prepara para una nueva fecha del campeonato doméstico, que tendrá lugar el próximo domingo, desde las 17, ante Mitre de Santiago del Estero, en condición de visitante.

“En el vestuario festejamos y estábamos todos contentos. Fue una alegría muy grande. Igualmente, al otro día ya estábamos entrenando otra vez. Hay que seguir trabajando y poner la mente rápido en lo que se viene, que es Mitre”, comentó Agustín Sosa, luego de la victoria en la copa, por penales, ante San Lorenzo.

El presente

El conjunto de Crisitan Aldirico, luego de acceder a las semifinales de la Copa Argentina, retomó los entrenamientos para apuntar al gran objetivo del semestre: el ascenso. Para ello, el Celeste debe dejar atrás el triunfo ante San Lorenzo y mentalizarse en el Nacional B, donde, luego de un flojo inicio, comenzó a acomodarse.

“Ya nos entrenamos y tenemos la mente puesta en Mitre de Santiago del Estero. Estamos trabajando tranquilos, con confianza. Siempre es mejor trabajar sobre la victoria. Queremos hacer lo mejor posible en lo que se nos venga”, indicó Sosa, en diálogo con Info Región.

Temperley disputó, el sábado por la mañana, una serie de amistosos ante Talleres de Remedios de Escalada, en el estadio ubicado en Timote y Castro. El conjunto de Turdera tuvo fecha libre en la B Nacional, por lo que aprovechó e intentó no perder el ritmo futbolístico. “Fue un partido muy trabado pero lindo. Estamos tratando de llevar a cabo la idea de (Cristian) Aldirico en cada partido que se nos cruza. Tenemos que mejorar algunas cosas pero vamos por el camino correcto”, señaló.

Las diferencias

El Gasolero, desde la llegada de Aldirico, consiguió seis puntos de nueve posibles en el Nacional B. En la última fecha, ante Instituto, no jugó bien y perdió 1-0 en el Alfredo Beranger. Al respecto, Sosa destacó que “no es lo mismo jugar contra un equipo de Primera” no solo por “la categoría de los jugadores”, sino porque, como ante el Ciclón, “te dejan jugar un poco más”. “Contra San Lorenzo, Lucas (Wilchez) y Leandro (González) pudieron tomar un poco más la pelota. Y Ramiro, de arriba, ganó todo. Sin embargo, en la última fecha contra Instituto, le pusieron un jugador a Lucas y uno a Leandro, y no pudimos agarrar la pelota en toda la noche”, apuntó.

Por mejorar

Temperley tendrá, el domingo, un duro compromiso en Santiago del Estero ante Mitre. Si bien el Aurinegro no lleva un buen presente, lleva un invicto de cuatro partidos en casa, donde sacó diez de los doce puntos que se disputaron.

En ese sentido, Sosa hizo hincapié en “algunas cosas” que debe mejorar el equipo, si es que quiere prenderse en la lucha e ingresar a la zona de clasificación al Reducido. “Siempre hay aspectos por corregir. En los segundos tiempos nos solemos caer. Cuando arrancamos, en la primera etapa, estamos mejor y podemos hacer nuestro juego. A lo último del partido nos cuesta mucho, sobretodo físicamente”.

Y completó: “Yo creo que el primer pase para nosotros es fundamental. En la asistencia al punta o al nueve se ve cómo sale la jugada. Después, creo que tenemos que hacer hincapié en la perdida de la pelota. Cuando la perdemos, debemos acoplarnos y recuperarla rápido si queremos sacar la ventaja. Esas son algunas de las claves por trabajar”