“Por ahora el radicalismo continuará en Cambiemos”

El vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, sostuvo que “por ahora” el partido continuará dentro de la alianza Cambiemos, aunque advirtió “si no hay un cambio de reglas importantes no tiene sentido la continuidad”.

En las últimas semanas, distintos referentes radicales deslizaron la posibilidad de que el partido presente algún candidato para enfrentar al presidente Mauricio Macri en las PASO. Storani apuntó, en ese marco, que la continuidad la definirá la Convención Nacional de la UCR aunque la misma no tiene sentido si es una “coalición electoral y no una coalición de Gobierno”.

“La conducta hasta ahora ante las advertencias que hemos hecho se hizo caso omiso sino que además se acusó que haberlos hecho era buscar la desestabilización del Gobierno”, expresó Storani sobre la reacción del Gobierno y estimó “altamente improbable” que haya un cambio.

El vicepresidente de la UCR expresó que “mucho más que los cargos” a los integrantes del partido les interesa “ser considerados en la discusión de políticas públicas esenciales”.

“Cuando se decidió una de las políticas públicas más importantes como fue el reingreso al FMI, el radicalismo fue comunicado no fue consultado y cuando se decidió la reforma previsional fue igual. No estoy hablando de pequeñas cosas sino de cuestiones esenciales. Hasta aquí ha habido enorme construcción para tratar de no generar situaciones de inestabilidad y de crisis institucional pero cuando está afectando nuestro adn, nuestra identidad y demás las cosas tienen un punto de no retorno”, argumentó.

Asimismo, planteó que el “plan B” del partido ante la situación de malestar con el oficialismo es “ir con candidatos propios que planteen políticas más afines a su pensamiento”. “No tiene mucho sentido ser responsable de las políticas que ni siquiera podemos discutir”, se quejó el dirigente de la UCR.