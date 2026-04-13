Se lanzó el Radicalismo Auténtico para disputar el rumbo de la UCR y endurecer la oposición a Milei

Los históricos dirigentes bonaerenses Federico Storani y Juan Manuel Casella encabezaron, junto a dirigentes y militantes de las ocho secciones electorales de la provincia, el lanzamiento de Radicalismo Auténtico, una corriente de la Unión Cívica Radical que nació con la pretensión de plantarse con firmeza frente al gobierno de Javier Milei y, al mismo tiempo, diferenciarse de la actual conducción partidaria.

La definición política del espacio quedó expuesta desde el arranque. Storani sostuvo que el sector está “en las antípodas del gobierno de Milei” y remarcó que el radicalismo debe volver a centrarse en “la defensa de los intereses populares”, una formulación con la que buscó ligar el lanzamiento a una agenda de defensa de la educación pública, la salud, la ciencia, la técnica, el medio ambiente y la soberanía.

El dirigente también buscó darle al nuevo armado una explicación política y simbólica. Dijo que el lanzamiento “se explica por su propio nombre” y afirmó que el oficialismo partidario “ha claudicado en banderas fundamentales”, en una crítica directa a los sectores de la UCR que, según el nuevo espacio, abandonaron una oposición nítida frente a las políticas del Gobierno.

Storani, además, cargó sobre el costado social del ajuste al afirmar que “Este ajuste no lo paga ninguna casta” y que el recorte recae sobre asalariados, jubilados y áreas sensibles del Estado.

En esa línea, advirtió sobre el deterioro de la obra pública al señalar que “Hay un abandono completo”, y cerró con una convocatoria a volver a las “banderas de origen” del partido para construir, con los sectores que no han cedido, una alternativa de futuro.

Casella, por su parte, puso el foco en la desorientación interna del partido y advirtió que “las contradicciones confunden a la gente”. Para el exdiputado, la UCR perdió claridad frente a la sociedad al convivir con sectores que cuestionan al oficialismo y otros que lo acompañan, una ambigüedad que Radicalismo Auténtico pretende cortar.

A la vez, sostuvo que existe un espacio vacante en la sociedad y lo identificó con la socialdemocracia, terreno en el que el nuevo sector aspira a reconstruir identidad y volumen político.

Eso explica que el Radicalismo Auténtico no se presenta sólo como una línea interna más, sino como una corriente que pretende recuperar las banderas históricas del radicalismo, reorganizar al partido desde sus bases y ofrecer una referencia para los radicales que rechazan cualquier acercamiento a La Libertad Avanza.

En el plenario hubo además cuestionamientos a los dirigentes que apoyaron iniciativas del oficialismo, a quienes desde el espacio calificaron como “traidores”, y un llamado a construir una alternativa opositora hacia 2027.