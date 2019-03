“Tenemos que levantarnos rápido”, subrayó Mancinelli

El plantel de Temperley sigue con los entrenamientos de cara al enfrentamiento del sábado ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. El Gasolero buscará dejar atrás la caída ante Nueva Chicago y mantenerse en la lucha por ingresar al Reducido.

“Estamos bien. El último partido sufrimos una derrota dura pero hablamos todo lo que teníamos que hablar y ya estamos pensando en el encuentro del sábado. Nos quedó ese sabor amargo de que se podía haber hecho otra cosa, pero estamos con ganas de revertir la situación. Ahora jugamos de local y tenemos que volvernos fuertes. Vamos a salir a buscar la victoria”, recalcó el volante Lucas Mancinelli en charla con Info Región.

Además señaló que tienen “un estilo de juego claro”, que no todos los partidos pueden implementarlo “porque el rival también hace su trabajo”. Por ello, apuntó a ser “más regulares”, para poder repetir las actuaciones de los encuentros anteriores para “volver a sumar de a tres”.

“Tenemos que levantarnos rápido, estamos cerca del Reducido y por suerte los rivales no se nos escaparon. Tenemos la oportunidad de volver a meternos en la pelea”, añadió.

Último encuentro

En la derrota 4-1 ante el equipo de Mataderos, el Celeste dejó atrás una racha de ocho partidos invicto en la Primera B Nacional. El mediocampista evaluó que sufrieron un gol muy rápido “que cambió el trámite del encuentro”.

“Tuvimos que salir a buscar el empate y en esta categoría se hace difícil. No fue nuestro día, no nos salió nada, tuvimos errores y ellos los aprovecharon. Algo que hablamos fue no hacer infracciones cerca del área y el primer gol llegó tras una falta. Son errores que últimamente los estamos pagando caro”, lamentó.

El partido contra Nueva Chicago fue el primero del año como titular para el volante tras recuperarse de una lesión. Al respecto se manifestó “contento” por volver a jugar desde el arranque pero reconoció que todavía le falta “desde lo físico y lo futbolístico”.

Próximo rival

En busca de un lugar en la zona de Reducido, el Celeste recibirá este sábado desde las 17, a Guillermo Brown. El equipo de Puerto Madryn se ubica en la antepenúltima posición pero viene de conseguir dos victorias al hilo.

“Será un encuentro difícil, ellos van a venir a respetarnos. Nos van a esperar, no van a salir a atacarnos. Nosotros tenemos que estar tranquilos para hacer nuestro partido y poder imponer nuestro juego”, concluyó Mancinelli.