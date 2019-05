Con un plantel reducido, Temperley volvió a los entrenamientos

“La dirigencia me dio la seguridad de que vamos a poder armar un equipo competitivo”, afirmó Cristian Aldirico.

“La dirigencia me dio la seguridad de que vamos a poder armar un equipo competitivo”, afirmó Cristian Aldirico.

El plantel de Temperley retornó este lunes a los entrenamientos bajo la conducción de Cristian Aldirico. Fueron 18 los jugadores que se presentaron en Turdera para comenzar con los trabajos de cara a la próxima temporada de la Primera B Nacional.

La única cara nueva respecto del último torneo fue el volante Adrian Arregui, quien retornó de su préstamo en San Martín de Tucumán, aunque la intención del club es negociarlo nuevamente.

Pablo Campodónico, Nahuel Luna, Santiago Giordana, Lucas Wilchez, Leandro González y Tobías Albarracín se desvincularon del club y ya no vestirán la camiseta celeste por que cual no fueron parte del entrenamiento. Darío Salinas y Brian Puntano estuvieron presentes en el Alfredo Beranger, aunque ambos no continuarán en el Gasolero.

Roberto Brum y Mauro Guevgeozián tampoco estuvieron en la práctica. El volante tiene dos días extra de licencia y se incorporará el miércoles, mientras que el delantero se encuentra en negociaciones con el club para definir su futuro.

“Aprovechar el tiempo”

Ante la consulta de Info Región, Aldirico afirmó que la vuelta al trabajo de manera tan prematura, fue porque consideraron que los jugadores tuvieron “los días lógicos para el descanso”. “Los técnicos siempre decimos que nos hace falta tiempo y cuando lo tenemos hay que aprovecharlo”, señaló.

Además, apuntó a entrenar y prepararse lo mejor posible “para conseguir armar un buen equipo y poder cumplir los objetivos en un futuro inmediato”.

En cuanto a su continuidad en la institución, afirmó: “La única duda que yo tenía para seguir era la posibilidad de poder armar un plantel como yo pensaba. La dirigencia me dio la seguridad de que, dentro de las posibilidades económicas, vamos a poder armar un equipo competitivo como para poder pelear el próximo torneo”.

Mercado de pases

El director técnico aseguró que todavía es muy pronto para hablar de nombres ya que todavía resta que muchos jugadores definan su futuro. Sin embargo adelantó que hay dos puestos en los cuales ya está pensado para reforzar, un delantero y un volante izquierdo, algo que ya buscó en el ultimo mercado de pases.

“Esperemos que tanto Magnín como Guevgeozián se queden, pero vamos a buscar un delantero más porque es importante para un torneo que va a ser muy competitivo. Además considero que es prioritario un volante por izquierda, ya que no tenemos ningún jugador en el plantel que pueda hacerlo”, concluyó Aldirico.

El plantel Gasolero continuará con los trabajos en el barrio privado La Alameda, ubicado en Canning. Allí, se entrenaran desde este martes y lo harán durante dos semanas, para luego retornar a Turdera.