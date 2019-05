Elecciones en Córdoba: El Gobierno hace una “autocrítica”, pero minimiza los resultados

Cambiemos admite que ir divididos fue un error y plantea que las diferencias deben limarse, de cara a las elecciones de octubre. De todos modos, el Gobierno aclaró que no es una muestra de lo que puede pasar a nivel nacional porque fue una elección local.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, obtuvo la reelección con un contundente triunfo en las elecciones que se desarrollaron este domingo. Con la lista de Hacemos por Córdoba, consiguió el 54 por ciento de los votos, con 36 puntos de ventaja sobre su más inmediato competidor. En segundo lugar se ubicó el diputado nacional Mario Negri (Córdoba Cambia) con el 17,8 por ciento, mientras que el actual intendente de Córdoba, Ramón Mestre (UCR), quedó tercero con 10,94 por ciento.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo hoy que la derrota electoral de los candidatos oficialistas en las elecciones “tiene que ser un aprendizaje” para esa provincia “y para todo el país: divididos no sumamos”.

Por su parte, el secretario general de Presidencia, Fernando De Andreis, admitió: “Desde Cambiemos hacemos una autocrítica, claramente el haber ido divididos perjudicó el resultado, pero también fue una elección local y no tiene relevancia a nivel nacional”.

“Más allá de que para nosotros es un puntapié, en términos de volver a unir, reconstruir y acercar las posiciones de los distintos espacios en Córdoba, para encarar la elección de agosto y octubre de este año. Las distintas elecciones que se dieron en el año son locales y no alteran nuestra estrategia nacional”, manifestó.

Ante la consulta de la prensa sobre la estrategia electoral, De Andreis explicó que “la línea de trabajo va a seguir siendo la misma, con el radicalismo y la Coalición Cívica y otros espacios políticos más que conforman Cambiemos”. “La alianza es una experiencia sumamente exitosa e inédita en la construcción de nuestro país, pero esto no quita que no tengamos cosas por mejorar, aprender”, amplió.

Aclaró, asimismo, que “lo de Córdoba es un aprendizaje y algo que no se tiene que volver a repetir”. De todos modos, aseguró que “no se puede extrapolar los resultados de las elecciones provinciales a la nacional”. “Vamos a profundizar la estrategia que venimos desarrollando: la consolidación de Cambiemos. Y creemos que esto de alguna manera fortalece nuestros vínculos con el radicalismo y la Coalición Cívica”, dijo.

Bullrich aclaró, en la conferencia de prensa, que “el Gobierno no tenía un candidato porque los candidatos no fueron como Cambiemos”. “Lamentablemente se fue dividido, no hubo capacidad de gestar una sola fórmula, algo importante para una coalición como la de Cambiemos”, apuntó.

Respecto al adelantamiento de las elecciones provinciales, la funcionaria consideró que “si los gobernadores cambian la fecha es porque quieren poner el punto en la gestión provincial y no nacional”. “En consecuencia, tiene que ser un aprendizaje tanto para Córdoba como para todo el país. Divididos no sumamos y no le hace bien al proyecto de Cambiemos, en este caso, en Córdoba”, apuntó.