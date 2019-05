Talleres de Remedios de Escalada: Benítez espera aprovechar la oportunidad

Talleres de Remedios de Escalada transita los últimos pasos en la Primera B con un andar negativo en cuanto a los resultados, pero un proceso feliz por la incursión de juveniles en el plantel principal.

Desde la llegada de Javier Gómez que conduce un interinato luego de la salida de Gustavo Noto, algunos jugadores de reserva tuvieron su oportunidad en el cruce con Tristán Suárez que culminó con triunfo para los de Ezeiza.

Lucas Benítez fue uno de los chicos de inferiores que tuvo la chance y, en diálogo con el sitio oficial comentó: “Me sentí feliz, me sentí contento, por las cosas que venía haciendo en la semana, por cómo me estaba yendo, sentí que era mi momento. Quizás no era un buen momento en el club, pero se me dio la oportunidad y tenía que hacer las cosas bien. Cuando me entere que iba a ser titular quería que llegue el sábado para poder jugar y mostrarle a la gente el trabajo de divisiones inferiores, y representar bien a los chicos de inferiores”.

Pergaminos

El juvenil realizó inferiores en Independiente, desde infantiles hasta pasar por todas sus divisiones y llegó a principios de año a Talleres. Nació el 28 de mayo de 1999 y se desempeña como volante ofensivo.

Con tan sólo una fecha por delante para culminar la temporada (visitante de Atlanta), los chicos parecen ser los protagonistas de este momento complicado del equipo gracias a la conducción de Gómez.

Sobre sus condiciones dentro de la cancha, Benítez se caracterizó como “un jugador hábil”. Y agregó: “Cuando no se dan las cosas trato de jugar para el equipo y hacer el sacrificio que el equipo necesita”.

Se suman

El plantel no tuvo un buen torneo, asimismo lograron la permanencia en la categoría. El mal funcionamiento hizo que los resultados no acompañaran y dos cuerpos técnicos debieran dar un paso al costado.

En este presente, el grupo incorporó a los juveniles y Benítez valoró el apoyo: “Los referentes como los chicos que no les tocaba jugar nos recibieron de diez, nos dieron su apoyo, que eso lo era muy importante. Tanto Javier (entrenador) como los ayudantes nos dieron tranquilidad, que hagamos los que sabemos, que esto lo ganamos con esfuerzo y sacrifico y que nadie nos regaló nada”.