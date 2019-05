ATE rechaza el cierre de la paritaria: paran 28 y 29

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, acordaron ayer un aumento salarial paritario anual del 28 por ciento para el período junio 2019-mayo 2020. ATE rechaza el cierre de la paritaria y anunció un paro para el 28, que se suma al del 29 de mayo.

La oferta acordada está dividida en cinco tramos: 4% en junio, 7% en julio, 7% en agosto de este año; y 5% en enero y 5% en febrero de 2020. Para ATE, “consolida la pérdida del 30 por cientodel poder adquisitivo de los trabajadores del Estado Nacional”.

ATE rechazó el 28% de pauta salarial, en cinco cuotas, que el Gobierno acordó “a espaldas” con UPCN. Además, denunció que desde 1998 no se realiza el recuento de afiliados, que “demostraría que ATE es el gremio mayoritario”.

“Es una vergüenza y una falta de respeto a todos los laburantes plantear que van a terminar de recibir un aumento recién en marzo del año que viene, además, con una inflación del 45% proyectada para este año”, consideró Flavio Vergara, quien participó de la reunión. ATE exigió una suba del 65% que “recupere el derrumbe salarial que golpea a los estatales desde 2016”.

“Solo para recuperar lo perdido en 2018, la suba debería ser del 45%: un 19,9% en concepto de recomposición por 2018, y 24,6% en concepto de la inflación prevista para este año por el Gobierno”, detallaron.

Otro de los planteos, explicó Vergara, fue el recuento de padrones que no se hace desde hace 21 años. “Le cuestionamos a los funcionarios que no quieran hacer el recuento de afiliados para saber cuál es la verdadera organización que representa a la mayoría de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores acompaña lo que plante ATE, y no lo que acuerda UPCN”, señaló.

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE Nacional, encabezó la manifestación que en la calle exigía la recuperación salarial. “El Gobierno no puede seguir haciendo la farsa de acordar con su sindicato amigo y seguir sin hacer comparación de padrones porque hoy ATE es el gremio mayoritario”, señaló.

“Hoy pedimos 65% de aumento, basta de despidos, reincorporación inmediata de las trabajadoras y trabajadores despedidos, y pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. Ese es el reclamo de ATE, por eso hoy estamos acá movilizados y por eso ratificamos el Paro Nacional del 28 y 29 de mayo junto a la CTA-A”, expresó.