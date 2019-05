El Frente Sindical llama al Presidente a “reflexionar”

El paro es “contundente”, remarcaron desde el Frente Sindical, en una conferencia de prensa en la cual reclamaron cambios en las políticas y llamaron a “reflexionar” al presidente Mauricio Macri. También hubo un mensaje para los trabajadores, de cara a las elecciones de octubre.

De la conferencia participaron los dirigentes Sergio Omar Palazzo, Pablo y Hugo Moyano, Daniel Catalano (en representación de Hugo Yasky), Omar Plaini y el intendente Gustavo Menéndez.

“Espero que este mensaje que le da la sociedad, los trabajadores, con este paro contundente lo haga reflexionar al presidente y empiece a cambiar algunas cosas”, sostuvo el líder Camionero.

Por su parte, Daniel Catalano planteó: “Las y los estatales adherimos y sólo garantizamos la atención en hospitales. Hoy paramos, mañana la lucha sigue porque el 28% de aumento no nos alcanza cuando perdimos más del 60% del salario”.

Al ser consultado por nuevas medidas de fuerza, Moyano explicó que la decisión se tomará en conjunto, pero aclaró que si la administración de Macri no da cuenta de cambios, volverán a las calles. “La alternativa es cambiar la historia a partir de octubre. Hacemos un llamado a los trabajadores para que no se vuelvan a equivocar. Este señor prometió que iba a dejar sin efecto e impuesto al trabajo y no lo hizo. Muchos creyeron eso y lo votaron, pero hoy no se vuelven a equivocar”, sentenció.

Plaini, en tanto, reclamo a la dirigente gremial “estar a la altura de las circunstancias” y convocó a la comunidad a dar un “contundente golpe electoral”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó hoy que el paro general produce una pérdida al país superior a los 40.000 millones de pesos. La medida de fuerza fue convocada por la CGT, las CTA y el Frente Sindical. Precisó que la “pérdida” es de unos 6000 millones de pesos más que la edición anterior del 29 de abril (cuando alcanzó los $34.367 millones).