La desocupación subió al 10,1% en el primer trimestre

El Índice de Desocupación subió al 10,1 por ciento al término del primer trimestre del año, desde el 9,1 por ciento de igual período del año pasado, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es el nivel más alto desde que gobierna Mauricio Macri.

#DatoINDEC

Mercado de trabajo: la tasa de desocupación alcanzó el 10,1% en el primer trimestre de 2019 https://t.co/beUwmPAwWv pic.twitter.com/PTRNhgwp42 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 19, 2019

Además, la sub ocupación demandante ascendió a 8,4 por ciento contra 6,8 por ciento de enero-marzo del año pasado, mientras que la sub ocupación no demandante alcanzó a 3,4 por ciento contra el 3 por ciento del período anterior.

De acuerdo con el informe del organismo oficial, la región Gran Buenos Aires registró la mayor tasa de desempleo (11,1), seguido por la Pampeana (10,2), Noroeste (9,5), Patagonia (7), Cuyo (6,1) y Noreste (4,5).

En tanto, entre los jóvenes, la tasa de desocupación fue de 23,1 por ciento en mujeres y 18,5 por ciento en varones.