Budge: Vecina se atrincheró en una camioneta de Edesur hasta que le devuelvan el suministro

Una vecina de Ingeniero Budge se atrincheró en una camioneta de Edesur hasta que la empresa le devuelva el suministro. Hace más de una semana que miles de usuarios de la zona están sin luz.

La desesperada medida fue ante la falta de servicio y respuesta por parte de la empresa. En tanto, la vecina tomó mate con los empleados de Edesur dejando en claro que ellos no son culpables de esta situación.

“Estoy arriba de la camioneta de Edesur y no me voy de acá hasta que las autoridades se enteren que hace más de cinco días que estamos sin luz“, comienza el vídeo de esta vecina que se viralizó a través de las redes sociales.

“Ahora me voy a poner a hacer unos mates porque los trabajadores no son responsables de esta situación. No me bajo de esta camioneta hasta que me den el OK para que se trabajen en todas las zonas que están sin luz“, destacó.