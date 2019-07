¿Cómo es el nuevo formato de la Primera B Nacional? ¿Y la B Metro?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió cómo será el formato de la segunda categoría para la próxima temporada. En primer lugar, cambiará su nombre: Ya no será Primera B Nacional sino que pasará a llamarse Primera Nacional.

El flamante formato estará compuesta por dos zonas de 16 equipos con partidos ida y vuelta, dejando un total de 30 fechas que comenzaría el sábado 17 de agosto.

En tanto, el campeonato tendrá dos ascensos. El primero, saldrá de un partido entre los ganadores de cada zona. El segundo, será el vencedor de un habitual formato: el Reducido.

Este playoff estará compuesto por el perdedor de la final entre las dos zonas, y los equipos del 2° al 4° puesto de cada tabla. En ese sentido, la modalidad será: 2° vs 4°, 3° vs 3° y 4° vs 2°. A ellos se sumará el perdedor de la final y disputarán las semifinales.

En cuanto a los descensos, todavía resta definir el formato de los mismos. Si bien se dio a conocer que serán cuatro, resta confirmar si serán uno por zona y dos por la tabla general, o los cuatro por la tabla anual.

B Metropolitana

La AFA determinó que la Primera B Metropolitana regrese al formato de certámenes Apertura y Clausura para dirimir los dos ascensos a la Primera Nacional (ex B Nacional) en la temporada 2019-2020.

Luego de diez años de disputarse campeonatos largos, el organismo que rige los destinos del fútbol local consideró oportuno volver a una modalidad que parecía en desuso.

El torneo Apertura arrancará el sábado 3 de agosto y se extenderá hasta fin de año. En tanto, el Clausura empezará el 1 de febrero de 2020. La salvedad es que no habrá fechas entresemana.

Los ganadores de ambos certámenes se cruzarán en la final por el primer ascenso a la Primera Nacional. El segundo equipo que accederá a la inmediata categoría superior saldrá de un Reducido, del que participarán los seis mejores equipos de la tabla general más el perdedor de la final por el primer ascenso. Si el mismo equipo gana ambos campeonatos ascenderá de manera directa y el Reducido lo integrarán los mejores ocho de la tabla general.

Descenderá el peor equipo de la tabla general, es decir, que serán eliminados los promedios.