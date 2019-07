“Avellaneda recibe mucho de Provincia y Nación”, aseguró Otero

A dos semanas de las PASO, el precandidato a intendente por Juntos por el Cambio, Luis Otero, renovó críticas al gobierno municipal que encabeza Jorge Ferraresi y advirtió en el distrito “hay mucho por hacer”. También se comprometió a planificar el distrito “de acá a 50 años“.

Otero y Bullrich recorrieron Avellaneda En diálogo con Info Región, el periodista salió al cruce de una de las habituales críticas de Ferraresi a Provincia por la supuesta falta de respaldo y aseguró que hay obras que son gracias a la provincia de Buenos Aires pero -según Otero- desde el municipio se estaría “ocultando”. “Hay que profundizar todavía más los programas provinciales que se están ejecutando gracias a la Provincia y que no se dice. Avellaneda recibe mucho de Provincia y Nación, vemos obras que se hacen y no tenemos datos, no se dice nada”, cuestionó. Y añadió: “En Avellaneda hay mucho por hacer, son un montón de cosas que tienen que ver con vivienda y la integración social”.

“La obra pública es la base de lo que tenemos que hacer en conjunto con Nación y Provincia. También en educación y una seria política sobre salud que está bastante abandonada”, completó.

Expectativas

En cuanto a las expectativas de cara a las elecciones primarias se mostró optimista. “Estamos muy contentos y muy entusiasmados para las PASO. La gente es muy receptiva. Los viejos militantes están muy sorprendidos por la respuesta en todo sentido, incluso en partes de Avellaneda que creíamos que no íbamos a tener resultados”, aseveró.

Adelantó que próximamente presentarán “una parte del programa” con una planificación de Avellaneda “de acá a 50 años”. “Vamos a hacer todas las cosas que no se hicieron en estos años”, prometió.

Polarización

Por último, se refirió al panorama electoral y señaló que “en líneas generales lo que se ve es una crispación renovada”. “Tiene que ver con lo que nos está pasando. Hay una especie de polarización pero no partidaria, en la sociedad, donde el que piensa distinto tiene que agraviar al otro”, lamentó.

Evaluó, en este punto, que no hay voluntad para trabajar “unidos”. “Parece que todos queremos lo mismo, pero no podemos hacerlo con el otro. En el fondo esto tiene un componente fascista muy grande, lo piensan al que piensa distinto como un enemigo, y no como alguien con quien construir”.

Y completó: “Hay quienes queremos construir la cultura del diálogo y el consenso y quienes quieren, casi filosóficamente, el conflicto en la sociedad”.

Por último, subrayó que la reelección de Mauricio Macri es “necesaria” porque un mandato no alcanza para completar “este proceso de transformación”. “En tres años y medio no se resuelven los problemas que tenemos desde hace décadas. Hay mucho trabajo para hacer, no vamos a negar la realidad”, sentenció.