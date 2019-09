En Talleres sienten que fueron “perjudicados” en la derrota con el Milrayitas

Talleres de Remedios de Escalada cayó el domingo 1-0 ante Los Andes en un compromiso por la fecha 5 del torneo de la Primera B y en el Tallarín persiste el malestar con el árbitro Sebastián Bresba, quien anuló el gol que hubiera significado el empate por una supuesta falta al arquero del Milrayitas Daniel Monllor.

“Fue un partido raro. Se dio parejo, un tiempo para cada uno y el árbitro tuvo bastante que ver en el resultado final. Pienso que los errores que tuvo fueron humanos y considero que no con mala intención, asimismo nos perjudicaron”, sostuvo Ramiro Echeverría, en contacto con Info Región.

En deuda

Talleres cosechó su tercera derrota consecutiva en la temporada fuera de Timote y Castro, por lo que lamentan perder terreno en las primeras fechas respecto al objetivo inicial de meterse en el pelotón que luche por el Reducido.

“Nos duele porque estamos pasando un momento difícil en este arranque. Cuando hacemos las cosas bien también se nos escapa. Nos genera molestia que estos errores nos saquen puntos. Si nos daban el gol en el segundo tiempo no sabemos qué hubiese pasado”, indicó el marcador central.

Además, en torno al funcionamiento reconoció buenos pasajes de fútbol, aunque lamentó que no sea lineal con lo que muestra la tabla. “Siempre merecemos más. Nos pasó con Suárez que hicimos un buen primer tiempo. Después con Flandria y ahora con Los Andes. Esto es fútbol y hay que seguir mejorando”, señaló el defensor que se perderá el próximo encuentro a raíz de su expulsión en Lomas de Zamora.

Lo que viene

El siguiente desafío para el equipo de Adrián Czornomaz será el sábado, desde las 19, ante J.J. Urquiza como local. Allí buscarán volver al camino de los tres puntos que lo ayude a salir del fondo y acercarse al lote medio para aspirar a otros objetivos más importantes.

“Cuando las cosas no salen hay que estar concentrados y comprometidos. Este grupo cuando tiene un golpe no se cae. Se sale de esto con trabajo, esfuerzo y mucha disciplina. El del sábado es un encuentro difícil y por más que no esté voy a apoyar desde afuera. Venimos golpeados pero lo vamos a sacar adelante”, sentenció Echeverría.