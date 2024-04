Alerta por tormentas en Lomas de Zamora e inmediaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes en Lomas de Zamora y distritos aledaños. Se espera abundante caída de agua en períodos cortos.

El reporte del SMN indica que el alerta rige para Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes, entre otros distritos.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos“, detalla el reporte.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

¿Hasta cuándo llueve?

El sábado se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 19 grados. Niebla por la mañana. El domingo será una jornada con cielo algo nublado y 20 de máxima.

Por otro lado, el lunes retorna la inestabilidad, ya que se anuncian lluvias aisladas por la noche; el martes se esperan tormentas aisladas por la tarde y la noche.