La UCR renueva su compromiso con Macri

La Unión Cívica Radical (UCR) ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio (antes Cambiemos), de cara a las elecciones del 27 de octubre próximo y tras el encuentro de Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos, con dirigentes “alfonsinistas”.

“Los radicales a lo largo y a lo ancho del país, este 27 de octubre estamos comprometidos con la única alternativa republicana y con un horizonte de progreso, libertad e igualdad para la Argentina”, señaló el partido centenario a través de redes sociales, que es presidido por el gobernador Alfredo Cornejo.

Esta aclaración llega tras el encuentro de Fernández con dirigentes “alfonsinistas”. “Alfonsín fue un hombre inigualable, de una enorme generosidad y una mayor capacidad política. Por eso me pone muy contento compartir espacio con quienes se reivindican alfonsinistas. Entre todos, más allá de nuestras pertenencias políticas, vamos a poner a la Argentina de pie”, señaló el candidato del Frente de Todos.

Fernández se reunió ayer con dirigentes del “radicalismo alfonsinista”, ante quienes admitió que él también es “resultado” de la figura del ex presidente radical Raúl Alfonsín, de quien destacó que “siempre puso a la política en el mejor de los lugares y siempre respondió con política a cada desafío”.

Encuentro de Alberto Fernández con alfonsinistas

“Alberto Fernández dice que él también es el resultado de Raúl Alfonsín. Me acordé de cuando era el Jefe de Gabinete y en la ESMA le dijeron que no había hecho nada por los DDHH. También cuando no le permitieron entrar a la Casa Rosada para hacerle un homenaje a Arturo Illia”, replicó Mario Negri.