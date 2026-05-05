Casación rechazó un recurso en la defensa de Alberto Fernández en la causa iniciada por Fabiola Yáñez

Los magistrados concluyeron que la defensa del ex presidente no formuló una crítica concreta y razonada contra las resoluciones anteriores, que ya habían rechazado los pedidos de nulidad. De esta manera, se ratificó la validez de lo actuado en el expediente.

Los magistrados concluyeron que la defensa del ex presidente no formuló una crítica concreta y razonada contra las resoluciones anteriores, que ya habían rechazado los pedidos de nulidad. De esta manera, se ratificó la validez de lo actuado en el expediente.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de Alberto Fernández y confirmó decisiones previas que rechazaron planteos de nulidad en la causa por presunta violencia de género iniciada por Fabiola Yáñez.

La resolución fue adoptada por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, quienes consideraron que la presentación de la defensa no cumplió con los requisitos mínimos para habilitar su tratamiento. En ese sentido, sostuvieron que el recurso no superó el umbral de admisibilidad exigido.

Según el fallo, los magistrados concluyeron que la defensa del ex presidente no formuló una crítica concreta y razonada contra las resoluciones anteriores, que ya habían rechazado los pedidos de nulidad. De esta manera, se ratificó la validez de lo actuado en el expediente.

Además, el tribunal remarcó que las decisiones adoptadas se encuentran en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de violencia de género, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

En la misma causa, el juez federal Daniel Rafecas ya había desestimado planteos similares impulsados por la defensa, que buscaban invalidar pruebas clave para la investigación. Con este nuevo rechazo, Casación cerró otra instancia de revisión y permitió que el proceso continúe sin cambios en lo resuelto hasta el momento.