El Gobierno elevó el presupuesto 2019 para pagar deuda

El Gobierno elevó el Presupuesto Nacional 2019 a 3.97 billones de pesos, de los cuales utilizará el 82 por ciento para atender obligaciones del Servicio de la Deuda Pública, según se informó a través del Boletín Oficial.

La ampliación del Presupuesto 2019 precisa un total de 3.973.643.280.000 de pesos, de los cuales 3.265.951.401.000 de pesos serán utilizados para afrontar gastos de deuda.

Del resto, las principales ampliaciones presupuestarias corresponden a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con $ 173.073.800.001, para la atención de las ex cajas provinciales, asignaciones familiares, pensiones de ex combatientes, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas, transferencias y contribuciones a la seguridad social y organismos descentralizados.

Por su parte, el presupuesto se incrementó en $ 137.257.925.009 para el Ministerio de Transporte con el objetivo de afrontar la coordinación de políticas de transporte vial, infraestructura de obras de transporte, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la mejora integral del ferrocarril General Roca – Ramal Constitución – La Plata, la Autopista del Bicentenario – Paseo del Bajo, el fortalecimiento de la Red Autopistas Federales, la construcción de rutas nuevas y obras de pavimentación.

El Tesoro Nacional, en tanto, recibirá recursos extras por 114.942.957.509 de pesos; y el Ministerio del Interior por 95.000 millones de pesos para atender gastos. A su vez, la Secretaría de Energía tendrá 80.000 millones de pesos extras para transferir a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) .

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social recibirá una partida de 54.314.000.000 de pesos para sus programas Apoyo al Empleo y Proyectos Productivos Comunitarios; y la Agencia Nacional de Discapacidad, 12.944.239.280 de pesos.

Respecto a la cartera de Seguridad, se definió un aumento presupuestario de 8.611.209.763 de pesos, al igual que para Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina; el Ministerio de Defensa, de 4.900.827.338 de pesos, para el Estado Mayor General del Ejército, y el Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares.

Otros organismos con aumentos de partidas son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , por 4.100 millones de pesos; el Poder Judicial de la Nación, por 3.649.673.304 pesos, para actividades centrales, pericias judiciales, la Justicia Federal, la de Casación y la Ordinaria de la ciudad de Buenos Aires, y para interceptación y captación de las Comunicaciones.

Finalmente, el Poder Legislativo Nacional recibirá 1.467.650.000 de pesos para sus programas Formación y Sanción de Leyes Nacionales, Asistencia Bibliográfica, Impresiones y Publicaciones Parlamentarias, Defensa de los Derechos de los Ciudadanos, Protección de los Derechos del Interno Penitenciario, Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; y el Ministerio de Justicia, 110 millones de pesos para el Servicio Penitenciario Federal.