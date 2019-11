Messiniti: “Estamos muy contentos por el momento que vive el equipo”

Temperley volvió a cosechar una victoria para extender su buen andar en la Primera Nacional. “Estamos muy contentos por el momento que está viviendo el equipo. Venimos de tres victorias consecutivas que no es nada fácil”, celebró su delantero Nicolás Messiniti, luego de vencer 1-0 a Mitre de Santiago del Estero.

Los comandados por Walter Perazzo se trajeron un importante triunfo para prenderse a la pelea por un ascenso a la Superliga. Con este resultado, alcanzaron su tercera victoria consecutiva y extendieron su invicto a cinco fechas.

“Hicimos un partido muy inteligente. Pudimos lograr la ventaja muy rápido y, a partir de ahí, manejamos los tiempos y jugamos como nosotros lo veníamos haciendo. Hicimos un buen primer tiempo y en el segundo nos acomodamos a lo que pedía el partido”, evaluó Messiniti, en diálogo con Info Región.

Además, el delantero destacó que están “muy firmes de atrás para adelante” porque “defienden todos, desde el primer delantero hasta el último defensor”, y sostuvo que esa fue una de las claves de su remontada en la competencia. “La solidez del equipo nos está dando buenos resultados”, enfatizó.

Su presente

No solo el grupo atraviesa un buen momento, sino también el ex Independiente que fue titular en Santiago del Estero. “El otro día aproveché la oportunidad para jugar un rato y poder convertir dos goles para poder estar en este partido”, analizó Messiniti, sobre el encuentro ante Morón, donde ingresó y marcó por duplicado.

“Ayer me faltó el gol pero el arquero me ganó el duelo en dos oportunidades. Igual me sentí muy cómodo y las felicitaciones de mis compañeros y del cuerpo técnico me dan mucha confianza, porque eso quiere decir que lo estoy haciendo de la mejor manera”, manifestó.

El torneo

Las últimas victorias le permitieron escalar al Celeste, a la quinta posición de la tabla. El delantero consideró que “es un torneo muy duro, donde puede pasar cualquier cosa” y sostuvo que “los equipos que ganan dos o tres partidos ya se prenden a la pelea”.

“A nosotros nos veo bien, con mucha confianza. Ahora nos queda entrenar y poder seguir sumando en la tabla”, agregó. Por lo pronto su objetivo más próximo será ante Platense, por la fecha 12 de la Zona A.

“Platense es un equipo que juega bien, tiene gente de experiencia, nosotros vamos a ir a la cancha de ellos a plantarnos y a proponer nuestro juego, para sacar un buen resultado”, concluyó.