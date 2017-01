POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Desde el FpV denuncian a Macri por “negociados” en el mercado aéreo.

El diputado del FpV Rodolfo Tailhade lo acusó de “favorecer a una nueva empresa que fusionó Avianca con Mac Air, la compañía de aviones de su familia”. "Busca que la firma se quede con el mercado aéreo comercial argentino”, apuntó a Info Región.

El diputado nacional del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade detalló a Info Región los pormenores de la denuncia penal, realizada junto a su par Juan Cabandié, contra el presidente Mauricio Macri, su padre, el empresario Franco Macri, y el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, por el uso de aeronaves de la compañía Mac Air, vinculada a la familia presidencial, para realizar viajes oficiales sin contratación ni licitación pública de por medio.



“La denuncia tiene dos partes. Por un lado, denunciamos un negociado que quiere llevar adelante Macri con el recambio de la flota presidencial y, por otro lado, una serie de hechos que tienen que ver con el favorecimiento a una compañía nueva que se creó, y que consiste en la fusión de Avianca con Mac Air, la firma de aviones de los Macri, generando condiciones para que esa compañía se quede con el mercado aéreo comercial argentino”, precisó a este medio.



La carátula es por presunta "asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias".



Es que, según la denuncia de los diputados, los gastos en contrataciones de aviones ejecutivos privados para viajes de Estado a Europa y China, en el caso de la cumbre del G20, fueron realizados sin licitación y resultaron mucho más costosos que si se hubieran realizado con el Tango 01.



“La flota presidencial, el Tango 01, el Tango 10 y el Tango 04, tienen más de la mitad de su vida útil por delante. Estaban en impecables condiciones cuando asumió Macri y él decidió, por una acción política, mandar al hangar al 01 y durante todo 2016 alquilar jets ejecutivos privados”, señala Tailhade, quien denunció que “recurrió a esos mecanismos sin contratación ni licitación y gastando mucho más de lo que hubiera gastado con el Tango”.



La presentación judicial, además, apunta contra la intención de “comprar una nueva flota presidencial” beneficiando, siempre según la denuncia, a otra compañía también ligada a los Macri. “Se está instalando la idea de que los aviones están hechos pelota y que no sirven para nada, lo que fue desmentido por Fuerza Aérea. El objetivo es lanzar una licitación para comprar una nueva flota presidencial. Ya habían hecho este pliego de licitación en el que sólo una empresa podía cumplir con todos los requerimientos y era Unicos Air, de la que es dueño Diego Colunga, hijo de Carlos Colunga, histórico CEO de la compañía de Macri y principal asesor del presidente en este tema. Hoy es el CEO, de hecho, de la fusión de Avianca Mac Air”, precisó Tailhade.



De la creación de esta compañía, Avian Argentina - de la fundición de Avianca y Mac Air- es que parte la segunda denuncia. “En el caso del mercado aerocomercial, Macri realiza según nuestra denuncia una venta simulada de Mac Air a Avianca porque, en realidad, ahí hay una sociedad. Mantiene la misma plana directiva de Mac Air en la nueva sociedad y, con eso, copa el mercado aéreo comercial argentino”, apunta.



“Por un lado, a principios de año, dejando caer el Gobierno un acuerdo comercial con Aerolíneas que permitía que la empresa Sol operara. Le bajaron el acuerdo y la quebraron, la fundieron. A LADE (líneas aéreas del Estado) también la están vaciando. Una de las cuestiones que denunciamos puntualmente es el desvío de un crédito de 5.000.000 de dólares otorgado en 2015 a LADE para renovar aeronaves a través del sistema de leasing, para pagar los viajes que hizo Macri con Mac Air a principios de su mandato”, resaltó.



Y atribuyó a todo este entramado la reciente salida de Isela Costantini de Aerolíneas. “Además porque, en términos de gestión, esta gente no le perdonaba que fuera amiga de los sindicatos. Tampoco le iban a dar el dinero que necesitaba este año, avanzando hacia el desmantelamiento de Aerolíneas. Y también porque se oponía al ingreso de las Low Cost”, indicó.



Imputación contra Ibarra. El jueves se conoció que el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió investigar al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, por la supuesta compra de máquinas de voto electrónico cuando aún el Congreso no dio tratamiento a la Ley de Reforma Electoral.



“Aparentemente ya estarían compradas las máquinas, cuando la ley electoral nunca llegó a ser sancionada. No solamente deberían haber esperado la sanción, sino también, en caso de que prosperara, una licitación pública. Evidentemente acá armó un negocio, comprándole a Corea de manera directa, sin ningún tipo de control ni licitación, con la particularidad de que se las compra a un país que no tiene voto electrónico y vota en papel”, cuestionó.



Y arremetió: “Cada medida de gobierno que toman estos tipos obedece a un negocio y, en el caso del voto electrónico, más allá del intento político de controlar las elecciones y garantizar un fraude que les permita triunfar en la provincia de Buenos Aires, está el negocio de estas máquinas”.



Cintia Vespasiani