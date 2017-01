VETO DE VIDAL

El veto de Vidal unificó las posturas del FR y el FpV en la Legislatura

Pignocco, Albisu y Torres, con posiciones cruzadas por el veto de Vidal.

La Gobernadora vetó el poder de decisión de legisladores para definir obras en territorio bonaerense. Desde el FpV advierten que el diálogo que pregona Cambiemos es una “mentira”, mientras que el FR considera que es “preocupante” que no se respeten los acuerdos parlamentarios. El oficialismo justificó el veto.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, vetó un artículo del Presupuesto 2017 que otorgaba a la oposición la posibilidad de dictaminar qué obras de infraestructura podían realizarse con el Fondo de Infraestructura Municipal.



Se trata del inciso 1° del artículo 45, que facultaba a la Comisión Bicameral de seguimiento del Fondo de Infraestructura a opinar sobre las prioridades de obras previstas para las comunas, e incluso la habilitaba a “recomendar” la realización de determinados trabajos.



La decisión de Vidal fue oficializada a través del decreto 2.102, publicado en la última edición del Boletín Oficial de 2016, el 30 de diciembre pasado. En la fundamentación del veto, Vidal consideró que “le corresponde a las áreas técnicas” del Ministerio de Infraestructura “todo lo inherente a las obras públicas de vivienda, hidráulicas, viales, de transporte, sobre la costa y proyectos para apertura y conservación de las vías navegables y, finalmente, su mantenimiento”, atribuciones que, de acuerdo a la interpretación oficial, habían sido atribuidas a la bicameral.



El senador bonaerense del bloque FpV Juan Manuel Pignocco consideró “una locura” la maniobra. “Se había acordado con toda la oposición. Lo habíamos planteado en la Comisión de Presupuesto, fue una propuesta del senador Patricio García (Bloque Peronista) y que a todos los bloques les había parecido además de lógico, coherente”, recalcó el legislador kirchnerista en diálogo con Info Región.



Subrayó la necesidad de contar con esta facultad ya que “hay un nivel de subejecución de obras que es enorme por lo que había un acuerdo unánime de todos los bloques del Senado y de Diputados para crear esta comisión con la representación de las presidencias de los bloques y poder dar sugerencias”. Y advirtió que esto “es parte de la mentira del diálogo de Cambiemos”.



El senador bonaerense del Frente Renovador Hernán Albisu se sumó a las críticas. “Es preocupante que acuerdos parlamentarios que se consiguen en la Legislatura se terminen deshaciendo en el Poder Ejecutivo. Ocurrió algo similar, aunque más grave aún, con el blanqueo de capitales en el Congreso nacional, donde finalmente un decreto desnaturalizó totalmente el debate que se dio, que era el de prohibirle a los familiares de funcionarios que puedan blanquear”, comparó el legislador en diálogo con Info Región.



“Por un decreto se desnaturaliza lo que es el acuerdo parlamentario y eso es una mala señal. Nosotros habíamos reconocido la posibilidad de lograr diálogos y consensos en la Legislatura como un signo positivo del primer año de gobierno de María Eugenia Vidal, pero esto es una señal negativa que va en contra de eso que veíamos como positivo”, dijo.



Desde Cambiemos, César Torres justificó el veto porque “es algo constitucional, no es que está prohibido”. “Además el Poder Ejecutivo está a cargo de la Gobernadora y el equipo que ella defina es el que va a verificar y trabajar la política que define un gobierno”, apuntó.



“El Poder Legislativo no es un poder auditor y además, lo que tiene que hacer la Legislatura es mejorar las leyes para mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses, no enojarse porque tienen o no poder para decir a donde va cada obra”, consideró, al tiempo que evaluó: “La Gobernadora ha demostrado este último año que tiene imparcialidad total para el reparto de fondos porque los 135 municipios de la Provincia recibieron fondos de infraestructura y no hubo intendente que se haya enojado por esta postura”.