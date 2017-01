SUELDOS ADEUDADOS

Trabajadores de Canale siguen reclamando respuestas

El conflicto con la empresa comenzó a mediados de 2016.

Se llevará a cabo el jueves con el objetivo de difundir el conflicto que mantienen con la empresa, que adeuda los sueldos de noviembre, diciembre, el aguinaldo y el bono de fin de año. “La situación es más que complicada”, remarcaron.

Los trabajadores de la empresa Canale de Llavallol siguen sin obtener respuestas concretas ante la falta de pago y por ese motivo llevarán adelante una jornada especial para comunicar su situación.



“La situación es más que complicada. Nos deben los sueldos de noviembre y diciembre completos, más el aguinaldo y los dos mil pesos del bono que acordó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)”, aseguró Nicolás Macchi, delegado de la empresa a Info Región.



La jornada de concientización se realizará este jueves a las 18 en la mutual Amcall, ubicada en la calle 9 de Febrero 161, Llavallol. Entre los objetivos de la medida se encuentra el de difundir a la comunidad el conflicto que mantienen desde hace meses.



Macchi, en este marco, cuestionó la falta de responsabilidad por parte de la empresa con la salud de los trabajadores ya que advirtió que hace unos días a “un compañero se le cortó una hoja de sierra en el sector carpintería, pegó un latigazo y le rasgó el antebrazo”.



“Tuvieron que darle 9 puntos y está fuera de peligro. Por suerte no tiene ningún tendón comprometido. El problema que sigue es que no se supo cómo actuar por parte de la empresa ya que nos sacaron el área de enfermería y a partir de ese momento declinaron la responsabilidad sobre los supervisores, que en este caso no tenían un instructivo de cómo actuar en caso de emergencia”, enfatizó.



El conflicto. El conflicto entre los trabajadores y la empresa lleva varios meses y “promesas de pago incumplidas”. En diciembre, por ejemplo, los trabajadores debieron realizar una jornada cultural para recaudar fondos de cara a las fiestas.



La empresa además de tener base en Llavallol, ubicada en el cruce de las calles Santa Catalina y Piedrabuena, cuenta con plantas en Mendoza y Catamarca. También tenía una sede en Río Negro pero cerró el año pasado, situación que genera “una gran incertidumbre” entre los trabajadores de Lomas.



HPF de la Redacción de Info Región.