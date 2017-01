EN CASA DE GOBIERNO

Macri anunció acuerdo para producción de gas no convencional

El Gobierno firmó un acuerdo con la provincia de Neuquén, las empresas y los sindicatos petroleros para impulsarla en el área de Vaca Muerta. “Sin energía no se crece como país”, advirtió el Presidente.

El presidente Mauricio Macri encabezó este martes el acto en el que se anunció un acuerdo con la provincia de Neuquén, las empresas y los sindicatos petroleros para impulsar la producción de gas no convencional en el área de Vaca Muerta. Hizo un repaso de la gestión que dejó en claro que “la energía es vital”.



“Fue un año difícil, duro”, admitió Macri, pero señaló que hoy siente un “mayor compromiso”. “Hoy me siento más comprometido que nunca y lo mismo le pasa a mi equipo, por tanto apoyo que recibimos. Y esto es mérito de la mayoría que maduró, que entendió que hay un país posible, que soñamos y merecemos, pero que no lo vamos a hacer de un día para otro. Demanda el esfuerzo de cada uno de nosotros, que contribuya cada uno con su granito de arena”, apuntó.



Remarcó que en el país “hay una enorme potencialidad y el mundo entero lo sabe”. Señaló que el camino es “alejarse de la viveza criolla mal entendida”. “Seamos solidarios, necesitamos volver a darle realmente el valor que tiene la energía para la sociedad. La energía es vital, sin energía no se crece como país, la energía permite que la fábrica se abra y los hospitales funcionen, llevar los chicos al colegio”, enumeró.



Respecto al acuerdo, aclaró que “desde hace décadas se conoce el potencial de Vaca Muerta pero nunca se desarrolló” y esto “puede revertir un proceso”, al que describió como el paso de “energía cara e importada” a “energía abundante y barata”. “Cada vez que hemos importado energía hemos perdido un trabajo para un argentino”, advirtió el Presidente.



El Gobierno, al anticipar el acuerdo, puso de relieve que llevó varios meses de negociaciones e inaugura una nueva era en la historia de la energía argentina. Destaca que no sólo llevará crecimiento económico a la provincia de Neuquén, sino que permitirá a las empresas y los hogares argentinos aprovechar esta energía abundante y más económica. El acuerdo también muestra el éxito de la iniciativa del Gobierno de sentar en la misma mesa a todos los actores y comprometerlos en el desarrollo de su sector, destacó.



El acuerdo. Establece que el Estado Nacional garantizará hasta 2020 un precio mínimo a los productores de gas, extendiendo el Plan Gas. Además, invertirá en obras de vialidad y de ferrocarriles para mejorar la logística del sector. Por su parte, Neuquén se compromete a no aumentar los impuestos y a mejorar la infraestructura vial en la región.



Por otro lado, las empresas que participarán de la extracción de gas en Vaca Muerta (YPF, Total, Pan American Energy, Chevron, Shell y Dow) se comprometerán a planes de inversión que, combinados, llegan a 5.000 millones de dólares en 2017 y a 15.000 millones de dólares por año desde 2018. Mientras, los sindicatos aceptan incluir mejoras de productividad en sus convenios colectivos.