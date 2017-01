DENGUE, ZIKA Y CHICUNGUNYA

Advierten sobre pico de contagios “entre febrero y marzo”.

El alerta está puesta en esos meses “en que los turistas regresan de sus vacaciones” apuntó a Info Región el director de Epidemiología de la Nación, Jorge San Juan. Si bien indicó que “se está mejor” en relación al año pasado, admitió que “hay más Aedes”. “No están infectados. La ola será en marzo. Y la propagación del vector colabora”, aseguró.

El director de Epidemiología de la Nación, Jorge San Juan, apuntó que si bien las actuales condiciones meteorológicas favorecen el desarrollo del mosquito transmisor y hacen esperar más casos de dengue en las próximas semanas, “este año se está mucho mejor que en 2016”, cuando para esta época “ya había entre mil y dos mil casos”.



“Respecto al año pasado, nada que ver. A esta altura, el año pasado ya teníamos mil pacientes y este año, por el momento, sólo tenemos cinco que se han confirmado”, destacó y advirtió que “todavía no hay una circulación viral de ninguna de las tres enfermedades”, en relación al dengue, el zika y el chicungunya.



Y el “aún” responde a que, según el especialista, la ola de casos llegará más adelante, en coincidencia con el retorno de los turistas que salieron de vacaciones a países afectados por el contagio de las afecciones. “El pico va a estar entre febrero y marzo, cuando la gente vuelve de las vacaciones. Ahí empiezan los primeros casos importados. Va a haber Aedes y ahí va a empezar el ciclo”, apuntó a este medio.



Prevenir la propagación del Aedes Aegypti podría mejorar el panorama. Lo cierto es que un reciente estudio del Grupo de Estudio del Mosquito (GEM) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) alertó sobre una “explosión poblacional” del mosquito vector en algunos barrios de la Ciudad desde principios de año.



“Hay más Aedes, pero no están infectados. La ola va a venir en marzo. Y la propagación del vector lo propicia mucho. Este mosquito es domiciliario así que si hay es porque hay un criadero cerca dentro de los cien metros”, explica.



Casos. Según San Juan, por el momento “son aislados”. “Hasta diciembre, hubo casi 1800 casos sospechosos, pero de esos sólo se confirmaron tres. A nivel nacional sólo tenemos ratificados cinco, pero aún falta la confirmación con los datos de las provincias”, detalló.



En la Región Sanitaria VI, que integra los distritos de la zona sur, hay un caso de dengue autóctono y un centenar en estudio, según apuntó a Info Región la responsable de Epidemiología del área, Graciela Masú. Mientras que no se registran casos de zika y chicungunya.



Recomendaciones. San Juan apuntó, sobre todo, al descacharrado, es decir la eliminación de todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).



Respecto del Zika, en tanto, señaló que las embarazadas “deben desistir de ir a lugares donde hay un alerta o circulación de virus”. “Aquella pareja que va y quiere buscar un embarazo en ese lugar, también debe desistir porque el zika también se transmite por vía sexual”, recordó.



Cintia Vespasiani