REFORMA LABORAL

Para la CGT "es el principio de la precarización”

“Es ideológico pensar que los problemas económicos se arreglan con precarización y la dignidad de la gente”, advirtió Acuña.

Carlos Acuña, uno de los tres secretarios de la central, repudió el paquete de medidas que, entre otras cosas, prevé la vuelta al sistema de pasantías. “Es ideológico pensar que los problemas económicos se arreglan con precarización y la dignidad de la gente”, apuntó a Info Región. Aseguró que, de ser necesario, irán al Congreso para frenarlo.

Carlos Acuña, uno de los secretarios generales que encabeza el triunvirato de la CGT, apuntó a Info Región que la central obrera no permitirá el avance de la Reforma laboral que pretende impulsar el Gobierno este año y que, entre otras cosas, incluye retomar el sistema de pasantías y un “blanqueo laboral”.



“Seguro que lo vamos a frenar. Vamos a hablar con los distintos bloques en Diputados y en el Senado y vamos a plantear la posición, como ya lo hemos hecho con la Ley anti despidos y con la de Ganancias. Actuaremos igual con esto”, advirtió.



Es luego de que el Gobierno anunciara, por medio del secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, que se planifica promover un nuevo sistema de prácticas laborales o pasantías en el marco de otras modificaciones al régimen laboral. Si bien el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, buscó desligar los proyectos de una "flexibilización laboral" que remonta a los ’90, Acuña advirtió que se va en esa línea.



“Estamos totalmente en contra de esto. Es el principio de la precarización laboral. Es un tema ideológico pensar que se arreglan los problemas económicos con la precarización y la dignidad de la gente”, advirtió y fue duro con Ponte, que ayer hizo un parangón entre las contrataciones y despidos en el mercado de trabajo con el proceso natural del “organismo de comer y descomer”.



“Esa frase muestra no sólo el perfil ideológico, sino también más que nada el humano, de esta gente”, fustigó.



El lunes, el propio Triaca instó a los sindicatos a despojarse de los “prejuicios” en torno a las pasantías y aseguró que apuntan “al millón de jóvenes que no estudia ni trabaja”. “Me causa gracia. Ellos son tan buenos que no lo puedo creer que sean tan buenos. Quieren convencer a la gente de lo que ven que sucede con los propios ojos. Están peor que el gobierno anterior. Dicen que esto abre el camino para los jóvenes que no tienen trabajo, es todo mentira, es para explotar a la gente. Es una herramienta para explotar a la gente”, reiteró Acuña a este medio.



Y respecto al argumento oficial, consideró: “Le quieren hacer creer a la gente lo que ellos inventan para recaudar más y para no tocar los sectores empresarios y que sean los trabajadores los que sigan aportando todo. Esto es más precariedad en todo sentido, apunta contra la dignidad y la posibilidad de estar mejor”.



En otro orden, también fue crítico con la eliminación del reintegro del 5 por ciento del IVA en compras con tarjeta de débito: “Va en línea con todo lo que dicen y hacen. Porque ese 5% es plata de los bolsillos de los trabajadores, que antes la tenían y ahora no la tienen”.



Cintia Vespasiani