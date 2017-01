#NIUNAMENOS

“Es una chica muy querida por todos y con un gran corazón”

Gina tiene el 60 por ciento de su cuerpo quemado y lucha por su vida.

Así describió a Gina su hermano Ariel, en diálogo con Info Región. La joven fue rociada con alcohol y prendida fuego, desde hace días pelea por su vida. “Lo importante es que no presenta desmejoras”, explicó.

En diálogo con Info Región, familiares de Gina Certoma precisaron que “está en estado crítico” y destacaron que “lo importante es que no presenta desmejoras”. La joven de 20 años, que fue rociada con alcohol y prendida fuego en la casa que compartía con su pareja en Quilmes, tiene el 60 por ciento de su cuerpo quemado y pelea por su vida.



“Pasó una semana y dentro de todo lo importante es que no presenta desmejoras, ni tuvo complicaciones severas”, explicó Ariel Certoma, hermano de Gina.



Advirtió que “todo lo que ocurrió fue algo repentino” y que con el presunto agresor “no había relación”. “Lo cierto es que no nos caía bien. Lo respetábamos porque era la pareja que mi hermana había elegido pero nada más”, precisó, respecto a Ezequiel Fariña, quien fue detenido el mismo día en que vecinos rescataron a Gina.



“Gina siempre tuvo una vida normal, nada de excesos. Cuando se fue a vivir con él no cayó bien la idea pero es mayor de edad, y uno no podía hacer nada frente a su decisión”, comentó.



Resaltó, además, que “es muy amiga de sus amigas” y que “todo el mundo que la conoce le tiene mucho aprecio, es una persona que no se lleva mal con nadie”. “Tiene un gran corazón”, subrayó. “Terminó hace poco un curso de farmacéutica y estaba viendo qué trabajo podía conseguir. Toda una vida por delante”, expresó al tiempo que aclaró que toda la familia es oriunda de Lanús y que circunstancialmente Gina se encontraba viviendo en Quilmes porque de allí era su pareja.



Marchas. Indicó, por último, que por el momento “no hay marchas programadas” y puntualizó que desde el grupo familiar no se organizó ninguna de las que se realizaron, aunque sí estuvieron presentes en cada una de ellas y agradeció a la ciudadanía en general por el acompañamiento.



El hecho. La joven de 20 años quedó gravemente herida tras ser prendida fuego en una casa de Quilmes. La víctima permanece internada en el hospital Alemán de Capital Federal en “estado crítico”.



Una de las vecinas de la pareja fue la que llamó a la Policía al ver la dramática escena. Otro residente del barrio comentó que el agresor se excusó y dijo que fue ella la que se prendió fuego, mientras que la vecina le replicó: “Escuché toda la semana como la cagabas a palos”.



El hecho, ocurrido el 3 de enero, es investigado por la fiscal Ximena Santoro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Quilmes, que caratuló la causa como “tentativa de homicidio”.



HPF de la Redacción de Info Región.