Talleres quiere dejar el último lugar con un triunfo

Los de Escalada buscarán su primera victoria del año. (Foto: prensa Talleres)

El Tallarín se medirá esta tarde, a partir de las 15:30, frente a Colegiales, en condición de visitante, por la 24° jornada del certamen. Enzo Baglivo regresaría al equipo, en la única variante que dispondría Daniel Vicentín.

Talleres ultima detalles con la mira puesta en el encuentro que disputará esta tarde, a partir de las 15:30, frente a Colegiales, en condición de visitante, por la 24° fecha del torneo de la Primera B, en el que los de Remedios de Escalada ocupan la última posición, con 17 unidades.



El Tallarín intentará, en su visita al Tricolor, romper la racha negativa que arrastra a lo largo del certamen, ya que aún no consiguió sumar unidades fuera de Timote y Castro, con una cosecha de 11 derrotas en igual cantidad de cruces disputados.



El equipo



De cara al compromiso de esta tarde, Daniel Vicentín realizaría una modificación con respecto a la igualdad en uno ante Acassuso de la fecha pasada, debido a que se dará el regreso de Enzo Baglivo (luego de una suspensión por cinco amonestaciones) en lugar de Juan Manuel Casini, quien lo había reemplazado ante el Quemero.



El albirrojo intentará lograr su primera victoria en el semestre, luego de un comienzo de año en el que sufrió tres derrotas consecutivas (3-2 ante Estudiantes de Buenos Aires, 1-0 frente a Atlanta y 3-1 con Comunicaciones) y la mencionada parda en uno ante los dirigidos por Blas Giunta.



Como consecuencia de ello, Talleres fue superado por Villa San Carlos en la tabla de posiciones y quedó relegado en la última posición, de la que aún no logró salir, a pesar de haber sumado de a uno el fin de semana anterior.



Los números tampoco favorecen a los de Remedios de Escalada en cuanto a los promedios, debido a que ocupan el anteúltimo lugar con 1.097, en tanto que Excursionistas, el único elenco que, hasta el momento, estaría descendiendo a la Primera C, suma 1.000.



El rival



Colegiales llega tras haber quedado libre en la jornada pasada, aunque acumula tres compromisos sin victorias (con dos igualdades y una derrota). La temporada del Tricolor tampoco es positiva, ya que se ubica en la 15° posición con 24 puntos, y es el tercer equipo más goleado de la categoría con 31 tantos en contra (Talleres recibió 37).



* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017