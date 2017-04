LOMAS

“No entiendo cuál es el plan de seguridad de la Provincia”, manifestó Menéndez.

El concejal por el FpV Claudio Menéndez justificó el pedido aprobado por el Concejo para que el distrito vuelva a contar con una Jefatura Departamental y advirtió que es necesaria “la descentralización urgente” en seguridad.

“Contamos muy poco tiempo con la Departamental, que un tema que luchamos durante muchísimo tiempo los habitantes de Lomas de Zamora. No sólo venía del Concejo Deliberante, sino de todos los vecinos”, recalcó Menéndez en diálogo con Info Región.



Sostuvo que “teniendo la cantidad de habitantes que tiene Lomas de Zamora, alrededor de un millón de habitantes, correspondería que llegue una Departamental con lo que conlleva todo eso”.



Policía Local. En este marco, se refirió a la polémica en torno a la decisión del gobierno provincial de suspender las inscripciones a la Policía Local y no darle lugar al traspaso pedido por los intendentes.



“El intendente es la cara visible y no puede hacer nada porque está atado de pies y manos. Según la normativa de la provincia de Buenos Aires, pasa todo por cuenta del Ministerio de Seguridad. No tenemos injerencia más allá de hacer sugerencias”, cuestionó.



Seguridad. “No sé cuál es la política que tiene la Gobernadora (María Eugenia Vidal) respecto a la seguridad”, manifestó al respecto Menéndez y expresó: “No entiendo cuál es el plan y el desarrollo de la Policía Bonaerense”.



“En una provincia con 15 millones de habitantes, ¿se puede manejar desde La Plata la problemática de un distrito tan grande? Estamos hablando de un país dentro de otro país. Hay cosas que necesitan la descentralización urgente con las partidas presupuestarias correspondientes”, reclamó.



PR de la Redacción de Info Región.

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017