Scurnik, el arquero y psicólogo deportivo de San Martín que brinda “contención” a sus compañeros

Federico Scurnik es el arquero de San Martín de Burzaco quien, en medio de esta cuarentena, decidió tomar más responsabilidades que los tres palos y se transformó en un foco de “contención” para sus compañeros.

En diálogo con Info Región, el ‘1’ de San Martín contó que también es psicólogo deportivo, por lo que cuando “comenzó la pandemia” le ofreció una ayuda al resto del plantel.

“La situación afecta mentalmente, porque pasan los días y se acerca el momento de la conclusión de vínculos con los clubes y no hay nada definido. Entonces yo los contengo y les digo que ahora no es momento de lamentos”, explicó.

El arquero contó que a lo largo de su carrera realizó muchas participaciones “en juveniles” en Chicago, Temperley, Futsal Femenino, Racing, Huracán y diferentes equipos de hockey.

“Las terapias son grupales y a cada uno les da herramientas en cuanto a la consolidación del grupo y para que trabajen en base a los objetivos. Hice trabajos de campo, con delanteros que tenían poca eficacia y a partir de ahí me enfocaba en ello”, subrayó.

En tanto, comentó que la mayoría de las consultas de los futbolistas tiene que ver con el mal desarrollo en la cancha, “porque ocurren alguna situaciones que no pueden ser sorteadas y muchos se frustran y no saben por qué no pueden dar con ello o que no logran convencer al técnico, entonces sobre eso se trabaja”, subrayó, al tiempo que aclaró que “por lo general el emergente es mucho más profundo y viene de larga data”.