Rechazan la instalación de una antena en Temperley

Vecinos de Temperley rechazan la instalación de una antena de Telecom en Carabobo, entre las calles La Calambria y El Churrinche. Temen por el impacto ambiental, pero el Municipio aclara que “cumple con toda la normativa vigente” y “no representa ningún riesgo para la salud”.

“Los vecinos no queremos la antena y estamos desesperados. Ya hicimos los reclamos vía telefónica a la Municipalidad y la verdad que nadie se acercó a ver la obra”, advirtió en diálogo con Info Región la vecina María Eugenia Di Lullo. “Mi sobrino, que vive en el mismo predio que yo, tiene una cardiopatía congénita y su médica cardióloga le dijo que en caso de tener que usar un marcapasos se va a tener que mudar”, advirtió la mujer.

Desde el Municipio de Lomas de Zamora aclararon que la antena cumple con “toda la normativa vigente, por eso fue aprobada”. Ademas, indicaron que no tiene ningún riesgo para la salud. “Por supuesto, recibiremos a los vecinos cuando se acerquen y les explicaremos esto”, señalaron a este medio.

La mujer señala que en el barrio hay personas con “tratamientos oncológicos, de diálisis, algunos con marcapasos, dificultades respiratorias, diabetes, hipertensión y niños con cardiopatías”. “La cuestión es que esta antena, a la gente que tiene una enfermedad preexistente y es vulnerable, se la puede agravar”, opinó Di Lullo.

Todo comenzó el martes pasado, cuando la mujer escuchó ruidos y al consultarle qué es lo que ocurría al vecino, éste le informó que estaba instalando una antena de telefonía en su terreno. María Eugenia le comentó lo que estaba sucediendo al resto de los vecinos de la cuadra y comenzó a juntar firmas.

Según contó, le planteó la problemática al delegado municipal de la zona, Damián Salgado, quien se comprometió a organizar una reunión con los responsables de Infraestructura. El encuentro aún no se concretó, pero fuentes oficiales confirmaron la predisposición para recibirlos.

“Es es un terreno particular que no tiene cartel de obra. La Municipalidad nos dice que tiene todos los permisos pero lo cierto es que está infringiendo algunas normativas. Nosotros nos basamos en el articulo 41 de la Constitución Nacional, que establece que ante el mas mínimo daño, eventual o futuro, esto no podría instalarse porque siempre hay que preservar el medio ambiente”, señala la vecina. El Municipio aclara que están dadas todas las condiciones y no hay riesgo.