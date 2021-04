Sostener la actividad productiva, la prioridad del Gobierno

Argentina vivió ayer un récord de muertes por coronavirus y este viernes se anunció la extensión de las restricciones, con algunas modificaciones, hasta el 21 de mayo. Desde el Gobierno aclararon que la prioridad hoy es sostener las actividades productivas pero bajar la circulación de personas, especialmente en las zonas de mayor riesgo, como es el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que las nuevas medidas para mitigar el el avance de la segunda ola de coronavirus, que regirán desde las cero del sábado hasta el 21 de mayo, tienden a “bajar la circulación de las personas” porque así “baja la circulación del virus”.

“Queremos sostener las actividades productivas”, dijo Cafiero en declaraciones radiales. Destacó que las medidas que rigieron entre el 16 de abril y hoy, “pudieron amesetar la curva de contagios”, pero no alcanza.

Clases

Cafiero puntualizó que “las reuniones sociales en casa o al aire libre no están autorizadas” así como las clases presenciales y añadió que si bien “no es agradable discutir esto, mucho menos agradable es conversar con los terapistas que tienen testimonios desgarradores”. “Estas medidas son sanitarias y tienen que ver con reducir la circulación”, remarcó.

En este punto, añadió que, cuando “se dio la posibilidad de la presencialidad, las actividades extraprogramáticas también se desarrollaron casi con normalidad y eso genera una gran cantidad de movilidad de personas, y lo cierto es que lo que hemos aprendido es que, cuanto más gente circula, más circula el virus”. “Esto es una medida complicada, dolorosa para los niños y adolescentes; somos muy sensibles hacia eso y hacia las familias. Lo entendemos pero son medidas estrictamente sanitarias; no educativas”, insistió.

Sigue el fútbol

Entre las nuevas disposiciones especificó: “Los esenciales quedan por fuera de estas normas, las farmacias están exceptuadas de los aforos y los horarios, las peluquerías cuentan como comercio no esencial, y pueden atender con turnos dentro del local cumpliendo el aforo. El fútbol profesional no se suspende y los gimnasios si”. “El servicio doméstico puede seguir trabajando y son personal autorizado para la utilización de transporte público. Lo mismo los docentes porque no es que se cierran las aulas”, aclaró en referencia a la posibilidad de usar el transporte público.

Sobre la construcción explicó que “a nivel nacional no se evaluó cerrarlo”. “Estamos tratando de sostener todas las actividades económicas que se lograron recuperar y crecimiento de empleo desde fines del año pasado. Queremos sostener las actividades productivas”, completó, pero aclaró que “lo que no pueden hacer es movilizarse en transporte público, el que está al frente de la obra tiene que proveerle el transporte a los trabajadores”.