Cafiero reconoció que no pidió más vacunas al Fondo Covax para ahorrar dólares

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero admitió que el Gobierno podría haber pedido más vacunas al Fondo Covax, pero que no lo hizo porque debería “haber anticipado mayor cantidad de dólares” a un contrato que no ofrecía, en ese entonces, garantías respecto del plazo de entrega, sostuvo al explicar que se gastaron US$ 31 millones en comprar dosis Covax, cuando, si hubiera desembolsado otros 60 millones, podría haber comprado más aunque no estaban garantizados los tiempos de entrega.

La explicación del jefe de Gabinete fue en respuesta a la pregunta realizada por el senador radical Pablo Daniel Blanco quien consultó por qué el Ejecutivo optó por “solicitar el piso mínimo del 10% del total de hasta 9 millones” que le correspondían a Argentina cuando “el mecanismo permitía reservar un máximo equivalente al 40% de la población vulnerable y prioritaria?”

Cafiero respondió que optaron por el formato de contrato conocido como “compra compromiso” porque “permite que, a medida que el Fondo Covax va celebrando contratos con distintos desarrolladores y proveedores de vacunas, ponga a disposición de los países lo que ellos llaman una pre asignación de dosis”.

“Se optó por un mecanismo del 10 por ciento de las dosis por una evaluación de costo-beneficio y oportunidad”, argumentó y agregó que “de haber sido una mayor cantidad de dosis, se debería haber anticipado mayor cantidad de dólares contra un contrato que no ofrecía, en ese momento, ninguna garantía respecto del plazo de entrega, vacunas a entregar y condiciones contractuales”, indicó el funcionario quien calificó la decisión como “inteligente, habida cuenta de cómo viene funcionando el mecanismo a la fecha”.