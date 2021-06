Los supermercados de cercanías quieren participar de Cortes Cuidados

La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) salieron a tallar en el paquete de medidas recientemente implementado por el Gobierno Nacional para ordenar la oferta y el precio de la carne, que pone vigencia el programa Cortes Cuidados y solicitaron al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que los incorpore a la hora de comercializar los once cortes de carne “a precios populares” cuya venta quedó limitado a las diez mayores cadenas del retail.

A través de una carta a Kulfas, que también fue remitida al presidente Alberto Fernández y otras autoridades, los representantes de las agrupamientos regionales y de autoservicios afirman que para lograr el objetivo de asegurar el correcto abastecimiento del mercado interno, es “imprescindible” la participación de los supermercados independientes, especialmente en el interior del país.



En ese sentido, piden participar en este programa para garantizar la llegada de la iniciativa en todo el territorio nacional, “tanto en los grandes centros urbanos, como en todo tipo de ciudades y en los pueblos, aún los más pequeños.”

“Un elevado porcentaje de los habitantes del país no podrá acceder a los Cortes Cuidados a través de las grandes superficies y los hipermercados, ya sea por no poder trasladarse hasta los mismos por las actuales restricciones de movilidad, o por los costos que ese traslado implica, o simplemente porque en los lugares donde habitan no existen sucursales de alguna de las 10 cadenas beneficiadas con la medida oficial”, advieten.

“Nuestros clientes tienen derecho a gozar de los beneficios de un programa tan valioso como Cortes Cuidados, y así nos lo reclaman; estamos seguros de que esa también es la intención del Gobierno Nacional, por ello es que solicitamos participar en el mismo a la mayor brevedad posible”, concluye la nota.