Deuda de la Provincia: Hay una adhesión al canje del 98% de los acreedores

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que logró una adhesión del 98 por ciento de los acreedores, en el marco de la renegociación de la deuda en moneda extranjera y bajo ley extranjera, que contempla plazos más amplios y la reducción del costo promedio de la deuda.

“No íbamos a firmar algo que perjudicara a la Provincia”, aclaró el gobernador Axel Kicillof en la rueda de prensa rindada este mediodía. “En la puja, nunca abandomanos el camino del diálogo. La Provincia, a pesar de haber sido endeudada por un signo político distinto al nuestro, va a honrar el compromiso pero no a costa del pueblo”, manifestó.

En ese sentido, planteó que tras el “largo proceso, el 98 por ciento de los acreedores entraron al canje“, por lo que calificó como “universal y unánime” la aceptación de lo que se propuso.

Cuestionó a un sector de la prensa por el modo de comunicar la negociación porque “se ponían siempre del lado de los bonistas”. “Esto es lo que puede pagar la provincia de Buenos Aires, genera un alivio a largo plazo y es sostenible“, señaló.

Kicillof también le dedicó un párrafo al ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, hoy en campaña por la Ciudad de Buenos Aires. “Generó el problema que hoy venimos resolviendo, inscripto en un programa que llevó adelante (Mauricio) Macri a nivel nacional”, explicó, al tiempo que anunció: “Han alcanzado el récord de dudosa calidad: es el proceso mas ruinoso porque no hubo gobierno que se endeudara y no pudiera pagar, se endeudara entonces con el FMI y no pudiera pagar”. “Se endeudó en moneda nacional e internacional, róecord de default”, apuntó, y aclaró que lo expresa porque “quieren (Cambiemos/Juntos por el Cambio) borrar con el codo lo que escribieron con la mano”. La deuda creció un 435 por ciento, detalló.

El Ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, informó que se logró la adesión de “casi el 98 por ciento” en el marco de la renegociación de la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera. “Con las nuevas condiciones vamos a tener un alivio financiero de mas 4600 millones de dólares entre este año y 2027. Esto nos permite tener epsacio para realizar inversiones en infraestructura e infraestructura social que la Provincia necesita”, explicó.

En ese sentido, remarcó: “Vamos a tener un perfil sostenible en el largo plazo, hemos reducidos considerablemente el costo promedio de la deuda y hemos estirado los plazos sustancialmente“.

“Se viene debatiendo mucho en el endeudamiento y la magnitud, recientemente escuchaba a la ex gobernadora María Eugenia Vidal decir que las deudas hay que devolverlas independientemente de la moneda en la que se contraigan. No es para nada lo mismo la moneda y los plazos en que se contraen para generar los plazos de devolución”, aclaró, y precisó que el gobierno anterior contrajo deuda por “más de 5 mil millones de dólares”. “La Provincia recauda en pesos, con lo cual el peso de esa deuda sobre las arcas de la Provincia creció fuertemente cuando uno toma en cuenta las bruscas devaluaciones de 2018 y 2019. En 2020 los servicios de la deuda para la Provincia hubieran alcanzado el 20% de los recursos de la provincia, una carga enorme”, apuntó.