Alberto Fernández: “Con presiones, no me van a obligar”

“Ella (por Cristina Kirchner) me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”, sostuvo el mandatario.

“Ella (por Cristina Kirchner) me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”, sostuvo el mandatario.

En medio de la segunda jornada consecutiva de crisis en la coalición oficialista, el presidente Alberto Fernández reveló hoy que en la noche del martes ya había acordado con Cristina Kirchner introducir algunos cambios en el Gabinete e incluso hasta habían barajado algunos nombres. “Eso sigue en pie”, aseguró y por eso no entiende la movida del kirchnerismo de presionarlo de la manera en que lo hizo el miércoles a la mañana a través de una catarata de renuncias.

“No entiendo para qué se apuraron” le confió el Presidente al periodista Mario Wainfeld de Página/12 y descalificó los ofrecimientos de renuncia en cadena que comenzó el ministro del Interior Eduardo de Pedro y cuestionó la estrategia del kirchnersimo para forzarlo a apurar los cambios en el Gabinete. “Ella (por Cristina Kirchner) me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”.

Fernández calificó como “una estudiantina” a los amagues de renuncia y salida del Gobierno del kirchnerismo y consideró que “quisieron acelerar en el barro y, claro, quedaron empantanados”.

“Desde la noche del miércoles, llegaron por distintas vías, mensajes kirchneristas al presidente. ‘Me piden que pare, pero yo no hice nada'” insiste.



“El diputado Máximo Kirchner, chimentan en su torno, llamó al presidente del cuerpo Sergio Massa para bajar decibeles y enfriar el episodio. ‘¿Por qué no me llamó a mí?’ interrogó Fernández a sus dos o tres confidentes más cercanos del elenco oficial. La candidata bonaerense Victoria Tolosa Paz transmitió a su vez una rama de olivo hacia Olivos”, cuenta Wainfeld.

Fernández confirmó que los cambios de Gabinete ya se habían hablado con Cristina así como también ratificó que la vicepresidenta “jamás” pidió la renuncia de Martín Guzmán.

En su nota, Wainfield anticipa que habrá otros relevos “cuando baje un poco la espuma” y relata que el Presidente considera que la situación “es incomprensible”

“¿Qué sentido tiene que renuncie el titular de Aerolíneas Argentinas?”, se pregunta el mandatario a lo que Wainfeld responde que es “el sentido es el pressing, el gesto colectivo”.

Primero por Twitter

La red del pajarito fue el canal elegido por el jefe de Estado prara romper el silencio tras iniciarse la escalada de tensión por la catarata de renuncias que el kirchnerismo puso a su disposición para forzar cambios en el Gabinete, Fernández subrayó: “Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino. Nuestro mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo. En cada acción que llevemos adelante, en cada decisión, ese debe ser nuestro norte”, sostuvo el mandatario.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, el jefe de Estado agradeció “el apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas horas”. Y agregó: “Valoro el gesto de las organizaciones sociales y de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilización en mi apoyo”.

He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021

“Aun así, prefiero que toda esa fuerza que implica una movilización de esa magnitud se canalice para construir la épica militante que ayude a argentinos y argentinas a desentrañar el dilema que se nos plantea en noviembre”, planteó Alberto Fernández, al explicar por qué pidió que no se realice la marcha a la que habían convocado el Movimiento Evita y otros espacios.

De cara a las generales del 14 de noviembre, cuando el Frente de Todos tendrá que revertir los resultados de las PASO, el Presidente insistió: “Hay dos modelos de país en pugna que se debaten en estas elecciones: el que descree del trabajo y la producción y sólo promueve la especulación financiera y el que cree que con una producción pujante recuperaremos la dignidad del trabajo para todos y todas”.

“He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos. Mientras lo haga seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria”, concluyó.