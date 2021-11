Comenzó el segundo juicio por el asesinato de Leandro Monzón Vázquez

"El dolor no se va", admitió Daniela, la madre de su hijo. Un joven, que era menor al momento del crimen, ya fue condenado y comenzó el juicio al segundo acusado.

"El dolor no se va", admitió Daniela, la madre de su hijo. Un joven, que era menor al momento del crimen, ya fue condenado y comenzó el juicio al segundo acusado.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora juzga a un hombre de 35 años, acusado por el homicidio de Leandro Leonel Monzón Vázquez, que tuvo lugar durante un intento de robo el 24 de noviembre de 2018. Ya hay un condenado, fue juzgado aparte porque era menor al momento del homicidio. Daniela Milagros, su entonces pareja y madre de su hijo, lo recuerda como un “súper papá” y pidió justicia.

Julio Hernán Pena (35) comenzó a ser juzgado, ayer, por el delito de “Homicidio” en perjuicio de Leandro Monzón Vázquez, que tuvo lugar hace tres años en Lanús.

Daniela Milagros, la madre de su hijo que hoy tiene 4 años, declaró en en el marco de la primera audiencia y su testimonio es clave, ya que fue la última persona en hablar con Monzón Vázquez, cuando estaba en el hospital. “Conté detalladamente lo que me dijo Leandro”, precisó la mujer en diálogo con Info Región. También prestó declaración el hermano de la víctima y aguardan por un compañero de trabajo, que estaba con él el día del ataque.

Estaba previsto que declarara ayer y esperan que se haga presente en los Tribunales de Lomas de Zamora el próximo lunes, cuando está prevista la siguiente audiencia del juicio.

Ella espera justicia. “Al papá de mi hijo nadie me lo va a devolver“, lamentó la mujer, al tiempo que destacó que su chiquito, hoy de 4 años, “se acuerda mucho” de él. “Era un súper papá“, aseguró Daniela. “Es continuar con un dolor que no se va, que no se quita ni se va a quitar nunca porque jamás pensamos que iba a pasar una cosa así. Mi hijo quedó sin papá, tengo que verlo crecer sin él”, expresó la mujer, quien admitió que “toda la familia” subre la pérdida.

“Espero que se haga justicia, le arrebataron la vida de una manera horrible. Quiero que pueda descansar en paz”, planteó, y admitió que ni bien sucedió, ella esperaba verlo llegar en cualquier momento. “Me quedé en blanco, pensé que iba a aparecer por la esquina, que iba a venir a ver al nene después de trabajar o se lo iba a llevar a la cancha a jugar a la pelota”, recordó.

Un condenado

Uno de los detenidos por el crimen tenía 17 años años en ese entonces, motivo por el que fue juzgado aparte. Este proceso, que fue abreviado, se realizó en 2019 y la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil Isabel Acion lo condenó a la pena de 6 años y siete meses de prisión, de acuerdo a Daniela. “No estamos conformes, nunca estuvimos enterados. Arreglaron todo entre ellos”, se quejó la mujer.

El caso

El crimen tuvo lugar el 24 de noviembre de 2018 en General Alvear al 3300 de Lanús. Un llamado al 911 alertó sobre un herido en la vía pública, motivo por el que la Policía se dirigió al lugar y constató que Leandro Leonel Monzón Vázquez (22) tenía una herida corto-punzante de “gran magnitud” en una de sus piernas. Fue trasladado al hospital Vecinal de Lanús, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero no resistió.

En vecino explicó que “escuchó gritos” y al salir, observó como dos hombres escapaban corriendo de la escena en dirección al asentamiento “El Ceibo”. Uno de ellos llevaba un cuchillo. La víctima resguardaba las bombas de agua en las obras que se realizaban en Alvear, entre Centenario Uruguayo y General Pico, cuando fue atacado.