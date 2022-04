Empleo y exportaciones, los temas que trataron la UIA y Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en la Casa Rosada a la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA), con quienes abordó temas que hacen a la producción y empleo en la pospandemia, “para trasformar la recuperación en crecimiento sostenido”, entre ellos cómo generar empleo registrado y más exportaciones.

Pese a que trascendió que los empresarios transmitirían su malestar con el Ejecutivo por el proyecto de gravar la “renta inesperada”, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, puso de relieve que el tema no se trató en el encuentro con el mandatario al que calificó de positivo.

Consultado acerca ese posible nuevo gravamen, Funes de Rioja señaló que no puede hablar de un “proyecto que aún no se conoce”, aunque se ocupó de aclarar: “A priori no estamos a favor de nuevos impuestos”.

“No se habló de renta inesperada, el ministro Martín Guzmán ya mencionó lineamientos y la posición de la UIA es de no más impuestos. Pero no hemos entrado en el análisis de un proyecto que no conocemos, sin proyecto no vamos a decir nada, pero estamos preocupados con la acumulación de impuestos nacionales, provinciales y municipales que tienen impacto”, sostuvo el empresario tras el encuentro.

La reunión sirvió para que la UIA presente al Presidente su Libro Blanco, que había lanzado el mes pasado, en el que plantean sugerencias para lograr que la actividad industrial crezca un 27% para recuperar el máximo per cápita; crear 268.000 puestos para alcanzar el ratio de 30,1 puestos por cada mil habitantes; que las exportaciones industriales aumenten al menos unos USD 14.200 M para retornar al máximo per cápita y que se creen 7.400 empresas exportadoras para alcanzar el máximo de 3,7 empresas cada 10.000 habitantes.