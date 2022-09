ANMAT solicitó que se retiren del mercado dos medicamentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) solicitó hoy el retiro del mercado de dos medicamentos, uno oftalmológico y otro cicatrizante.

La ANMAT solicitó el retiro del el producto rotulado como “Dorzolamida T Dorf, solución oftalmológica”, lote 020Z01 con vencimiento 03/2024. Se trata de un producto indicado para el tratamiento de la presión intraocular elevada en los pacientes con hipertensión ocular o glaucoma. La medida fue tomada luego de que se detectaran valores de osmolaridad fuera de especificación.

A su vez, también solicitó el retiro del producto cicatrizante rotulado como “Sulfadina, Vitamina A Palmitato” con los siguientes lotes:

57761 – vencimiento: 06/23

59471 – vencimiento: 07/23

64381 – vencimiento: 08/23

805Y1 – vencimiento: 11/23

96332 – vencimiento: 03/24

Dicho producto es antiséptico y anestésico local. Es utilizado en el tratamiento de quemaduras, escaras y heridas. La medida fue tomada luego de detectarse que para la liberación del producto se utilizó en la cuantificación de Vitamina A Palmitato un método no específico y no autorizado por esta Administración, por lo que no puede asegurarse que el producto posea la cantidad adecuada de dicho principio activo.