Inseguridad: Aníbal Fernández expone en Diputados

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández realiza desde este mediodia ante la comisión homónima de la Cámara de Diputados una exposición en la que si bien comenzó haciendo alusión a la situación de Rosario, envuelta en un crecimiento de la violencia narco, luego se explayó sobre numerosos programas y acciones que desarrolla su cartera, con amplia información sobre datos y números.

El soliloquio duró más de una hora y en él , Fernández contó que cuando asumió en septiembre de 2021 se reunió inmediatamente con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

“Nos pusimos a trabajar para poder hacer específicamente una presencia inmediata en la provincia, puntualmente en la localidad de Rosario. Desarrollamos una estrategia, presentamos 575 efectivos avezados, no había jóvenes. No llevamos gente recién recibida, sino con experiencia”, señaló.

Además, detalló que de los 17.631 millones de inversión que hubo en 2022, “8.875 fueron a la provincia de Santa Fe, y la inmensa mayoría de esos millones fueron destinados a Rosario”.

Sobre la tasa de homicidios en Argentina, el titular de Seguridad precisó que en “2021 ha sido de 4,6 y en el 2022, con mucha presión sobre todos los sistemas, lo hemos bajado a 4,3”. “Hay incidencias de todas características. La incidencia negativa, en este caso, Rosario puede ser un ejemplo”, expresó, sin embargo, calificó de “tasa europea” la cifra registrada, en comparación con países como México (28,4), Brasil (21) o Uruguay (11,3).

Sobre el narcotráfico, Fernández apuntó que hubo 22.196 procedimientos en 2022, y 20.907 detenidos, más de 36,4% de aumento respecto de 2021. También dio detalles sobre incautaciones de cocaína, marihuana y paco, sobre el que dijo: “Esto es basura. Nos conmueve a trabajarlo fuertemente para definitivamente sacarlo de la cancha, conteniendo a todos los pibes que son atraídos por una cosa de estas características”.

Sobre el delito de trata de personas, sostuvo que se lleva 35% más de víctimas rescatadas, alrededor de 18.000 personas. “Argentina es referencia en el mundo en este tema”, manifestó.

Anuncios para el conurbano y comienzan las preguntas

Por otra parte, el funcionario anunció que “es inminente” la puesta en marcha del llamado “comando unificado conurbano” con cinco centros operativos en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda.

Valoró también la línea 134, que recibe denuncias y actúa las 24 horas, y que registró 126.886 demandas atendidas y 2.199 derivadas al Poder Judicial. “Muchos de esos ya están detenidos”, afirmó.

También destacó la importancia del 911, una herramienta que consideró fundamental. “Cuando llegamos estaba en 14 jurisdicciones; nosotros compramos el 911 federal y está en plena instalación para llegar a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró.

Llevaba casi 40 minutos la exposición del funcionario cuando la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade interrumpió para recordar que “hace un año que estamos esperando al ministro, pero sería muy bueno que responda las inquietudes de los diputados”.

Aníbal Fernández continuó hablando unos minutos más, pero finalmente abrió la posibilidad de escuchar un informe sobre la ciudad de Rosario, barrio por barrio, pero los legisladores de la oposición reclamaron ir directamente a las preguntas y Frade sugirió que les mandaran el detalle por PDF, a lo que la oficialista Mónica Litza replicó que el tema era muy importante como para que todos pudieran escuchar los datos de manera verbal.

Al cabo, el diputado del Pro Javier Chumpitaz planteó que él vive en Rosario y no necesita que le cuenten lo que ve de manera diaria. Fernández replicó que esos datos no eran públicos, así que no podía estar informado de eso, pero finalmente se avino a escuchar las preguntas.

Nota en desarrollo