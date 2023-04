Avellaneda: Estaba con cinco niños pero igual la asaltaron a mano armada

Una banda de cuatro delincuentes armados asaltaron a plena luz del dia y a metros de la comisaría primera de Avellaneda a una mujer para robarle su camioneta sin contemplar que trasladaba a cinco niños que fueron víctimas y testigos involuntarios del accionar de los maleantes.

Los sucesos tuvieron lugar durante la tarde de este lunes, alrededor de las 17.30, plena hjora de salidas escolares cuando Rosalaba estacionó su SUV en doble fila sobre Monseñor Piaggio al 100, entre San Martín y avenida Belgrano, para dejar en su casa a un niño de 10 años, que es hijo de una amiga.

Una tarde de terror

Mientras aguardaba que la madre bajara a abrirle al nene, la conductora aprovecha para hablar por su teléfono cuando, pistola en mano, uno de los delincuentes se le echó encima al mismo tiempo que tres cómplices se dirigieron a la camioneta.

Ante el peligro, el nene que esparaba salió corriendo por Piaggio para refugiarse en una pizzería, mientras que el delincuente encañona en la cabeza a la mujer y, entre golpes y amenazas, la obliga a entregar las llaves.

“Yo les pedía que me dejen bajar a los nenes. En la camioneta estaba mi hija de 11 años, mis ahijados de 10 y 12, y mi sobrino de tan solo 3″, contó Rosalba.

En las imágenes captadas por una cámara de vigilancia se puede observar como tres de los cuatro chicos bajan asustados de la camioneta y se alejan unos metros

En ese momento, la madre que bajaba a buscar a su hijo aparece y, juntas, las dos mujeres logran desatar y bajar al nene de tres años de la silla para bebés en el momento en el que los tres delincuentes se disponían a escapar, y una vez que arrancó comenzó a correr tras la SUV hasta que su hijo la llamó desde la pizzería.

“Yo no dormí, mi hija no durmió, el amigo de mi hijo no durmió, el miedo continúa“, se lamentaba Rosalía quien agregó: “Hoy no fueron al colegio, mi nena pasó la noche en mi cama”, subrayó.

“Espero que el testimonio sirva para algo, no puede ser que estemos agradecidos por estar vivos y que no nos hayan hecho nada. Reclamamos seguridad, no pedimos planes, trabajamos desde las 7 a las 18“, dijo la mujer.

En tanto, desde la policía confirmaron que, media hora después de los sucesos, la fuerza de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires encontró la camioneta abandonada en el cruce de Santa Elena y Australia, en Barracas, gracias a que un lector de patentes instalado en el Puente Bosch detectó el dominio.