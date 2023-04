Victoria Tolosa Paz: “No hay Fondo Monetario Internacional que condicione a esta ministra”

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró hoy que “no hay Fondo Monetario Internacional (FMI) que condicione” al equipo de gobierno del presidente Alberto Fernandez y ratificó que desde la cartera que conduce se “sigue invirtiendo” para mejorar los ingresos familiares.

“El Ministerio sigue invirtiendo. Hay un permanente intento de estigmatizarlo. Le respondemos a la gente que prefiere seguir piqueteando que somos un Gobierno que tiene una curva de inversión social muy importante y que no hay Fondo Monetario Internacional (FMI) que condicione a esta ministra ni al Presidente (Alberto Fernández) ni a este equipo de gobierno”, afirmó Tolosa Paz en declaraciones a Radio 10.

Ayer, el Gobierno nacional dispuso un aumento del 35% en la Prestación Alimentar con el propósito de “garantizar la canasta básica y mejorar los ingresos de las familias”, además de dos nuevos incrementos trimestrales durante 2023.

Así lo informaron oficialmente el Presidente y la ministra tras una reunión con el titular de Economía, Sergio Massa, en la Residencia de Olivos, donde se adoptó esta decisión.

En ese sentido, la ministra sostuvo que el aumento de la Tarjeta Alimentar fue “una medida necesaria” y ratificó que es parte de un gobierno “que sigue estando del lado de los desprotegidos”.

“Tenemos que sostener la canasta básica alimentaria. No escondemos la inflación, trabajamos para solucionarla”, remarcó y agregó que la Tarjeta Alimentar “tiene un impacto en la economía local y en los negocios de barrio” y permite “que los “niños y niñas no queden desprotegidos”.

“Mientras haya esta desigualdad social, va a haber un Estado presente. La derecha vende formulas mágicas”, aseveró la funcionaria.

En tanto, la ministra consideró que existe “una instalación constante por sectores adentro de la UTEP (la Unión de Trabajadores de la Economía Popular) sobre que el gobierno es “la cara del ajuste y que sigue las recetas del Fondo”.

“No hay ajuste. Al Fondo lo trajo la derecha que sigue instalando la antipolítica. A los sectores populares le digo que gasten menos en movilización y en intentar instalar que somos el gobierno del ajuste. Que no busquen el enemigo interno ni en Sergio Massa, ni en el Presidente, ni en esta ministra”, expresó.

Además, recordó que en el acuerdo con el fondo se planteó que “ante condiciones exógenas que impidan el cumplimiento de las metas, iba a haber una revisión”.

“El Movimiento Evita fue parte de quienes entendieron que al Potenciar Trabajo había que darle un ordenamiento. La movilización de hoy no me gusta, lo hable con (el secretario de Economía Social) Emilio (Pérsico) y lo voy a hablar con (el secretario gremial de la UTEP) Gildo Onorato. Me duelen sus declaraciones porque esta ministra no ajusta”, expresó.

Y añadió que “no hay ajuste, sino tensiones políticas” que deberían ser “resueltas en las urnas”.

“Armaron el Partido de los Comunes. Quiero ver a todos esos sectores yendo a buscar la representación que si tiene el Frente de Todos hoy”, completó.